Guterres: Svet sa ženie do klimatickej katastrofy

New York 16. júna (TASR) - Svet sa ženie do klimatickej katastrofy, avšak jeho reakcia na túto skutočnosť je žalostne nedostatočná. Povedal to vo štvrtok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Súčasná klimatická politika povedie podľa šéfa OSN k tomu, že priemerná teplota sa do konca storočia zvýši o 2,8 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. To je takmer dvojnásobok limitu, a síce 1,5-stupňového zvýšenia, aký stanovila OSN.



"To znamená katastrofu. Napriek tomu je kolektívna reakcia žalostná," povedal Guterres. "Je načase, aby sme sa prebudili a začali konať," dodal s tým, že jednotlivé krajiny sú ešte ďaleko od splnenia svojich klimatických cieľov.