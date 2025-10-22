< sekcia Zahraničie
Guterres: Systémy varovania sú kľúčové v boji proti zmenám klímy
Líder OSN vyzval krajiny, aby zmobilizovali finančné prostriedky na vytvorenie globálneho systému sledovania s cieľom ľudí včas varovať a chrániť ich pred extrémnym počasím.
Autor TASR
Ženeva 22. októbra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v stredu varoval, že globálne otepľovanie zatláča planétu na pokraj zrútenia. Krajiny vyzval, aby zaviedli systémy včasného varovania pred katastrofami s cieľom chrániť ľudí pred extrémnym počasím. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Každý z posledných desiatich rokov bol najteplejší v histórii. Teplota oceánov láme rekordy a ničí ekosystémy. Žiadna krajina nie je mimo rizika požiarov, povodní, búrok a vĺn horúčav,“ vyhlásil Guterres na mimoriadnom kongrese Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) pri príležitosti 75. výročia jej vzniku.
Generálny tajomník OSN v prejave varoval pred šírením nepravdivých informácii ohľadom environmentálnych tém. „Musíme bojovať proti dezinformáciám, online obťažovaniu a greenwashingu... Vedci a výskumníci by sa nikdy nemali báť hovoriť pravdu,“ poznamenal Guterres.
Líder OSN vyzval krajiny, aby zmobilizovali finančné prostriedky na vytvorenie globálneho systému sledovania s cieľom ľudí včas varovať a chrániť ich pred extrémnym počasím.
„Dáva poľnohospodárom možnosť chrániť svoje úrody a dobytok. Umožňuje rodinám bezpečnú evakuáciu. A chráni celé komunity pred devastáciou,“ povedal o takomto systéme Guterres. Doručenie upozornenia 24 hodín pred nebezpečnou udalosťou môže podľa neho znížiť škody až o 30 percent.
Guterres v roku 2022 predstavil iniciatívu, aby všetky krajiny mali do roku 2027 systémy včasného varovania a doteraz to spravilo 60 percent z nich, uvádza Reuters.
Podľa WMO si nebezpečenstvá súvisiace s počasím, vodou a klímou za posledných päť desaťročí vyžiadali viac ako dva milióny ľudských životov, 90 percent týchto úmrtí sa stalo v rozvojových krajinách.
