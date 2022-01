Guterres údajne ponúkol Merkelovej pozíciu šéfky poradnej rady OSN

New York 19. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres údajne oslovil bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú (67) s pracovnou ponukou: ponúkol jej pozíciu predsedníčky poradnej rady, na čele ktorej stoja spravidla niekdajší prezidenti či šéfovia vlád. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z OSN.



Úlohou uvedeného poradného orgánu OSN, pôsobiaceho v sídle OSN v New Yorku, je "identifikovať globálne verejné statky a iné oblasti spoločného záujmu, kde sú najviac potrebné zlepšenia vo sfére riadenia, a zároveň navrhnúť spôsoby, ktorými by sa dali takéto zlepšenia dosiahnuť". Príkladmi takýchto oblastí sú ochrana ozónovej vrstvy či medzinárodne platné pravidlá týkajúce sa napríklad leteckej bezpečnosti či globálneho obchodu.



Guterres adresoval spomínanú ponuku priamo Merkelovej formou listu, uvádzajú zdroje z OSN. Pravdepodobnosť, že ju prijme, je však, ako uvádzajú, skôr nízka. Oficiálni predstavitelia svetovej organizácie správu o Gutteresovej ponuke pre Merkelovú nekomentovali.



Angela Merkelová, konzervatívna politička z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá stále na čele nemeckej vlády 16 rokov, sa zatiaľ k tejto ponuke nevyjadrila. V aktívnej politike skončila vlani 8. decembra, keď ju vo funkcii nemeckého spolkového kancelára nahradil sociálny demokrat Olaf Scholz.



Spomínaná poradná rada zohráva podľa DPA dôležité miesto v Guterresových víziách na reformu OSN, ktorá by mala prispieť k posilneniu spolupráce medzinárodného spoločenstva.