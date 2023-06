Guterres: Umelá inteligencia sa rizikami vyrovná jadrovej vojne

New York 12. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok varoval pred nebezpečenstvami umelej inteligencie a navrhol vytvorenie regulačného orgánu, ktorý by mohol fungovať podobne ako Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Takýto orgán však podľa neho OSN nemôže vytvoriť sama, ale iba v spolupráci s členskými štátmi. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Zvonenie na poplach v súvislosti s najnovšou, generatívnou formou umelej inteligencie, je priam ohlušujúce," povedal Guterres na tlačovej konferencii v New Yorku.



Dodal, že odborníci vyzývajú svet, aby konal, pretože "umelá inteligencia predstavuje pre ľudstvo existenčnú hrozbu, ktorá sa vyrovná riziku jadrovej vojny. Tieto varovania musíme brať vážne".