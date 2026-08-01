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Guterres uvítal dohodu o Pásme Gazy, vyzval na zastavenie bojov
Guterres zároveň upozornil na pokračujúcu eskaláciu konfliktov v regióne vrátane takmer šiestich mesiacov vojenskej konfrontácie medzi USA a Iránom a jej rastúceho presahu do okolitých krajín.
Autor TASR
New York 31. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok označil dohodu o odzbrojení palestínskeho militantného hnutia Hamas za vzácnu a pozitívnu správu pre Blízky východ. Reagoval tak na dohodu oznámenú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá počíta aj so stiahnutím izraelských síl z Pásma Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Guterres zároveň upozornil na pokračujúcu eskaláciu konfliktov v regióne vrátane takmer šiestich mesiacov vojenskej konfrontácie medzi USA a Iránom a jej rastúceho presahu do okolitých krajín. Dohodu o Pásme Gazy označil za výnimku v období, keď sa situácia na Blízkom východe naďalej zhoršuje.
„Chcem to povedať jasne: boje v regióne musia prestať na všetkých frontoch. Už šesť mesiacov prebieha vojenská eskalácia (vojna medzi USA a Iránom) v Perzskom zálive. To, čo začalo ako regionálny konflikt, sa čoraz viac stáva zdrojom globálnej nestability,“ vyhlásil Guterres.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy.
Rada mieru následne zverejnila plné znenie dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Dokument stanovuje postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad územím Národnému výboru pre správu Gazy.
Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. V piatkovom vyhlásení však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.
Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok označil dohodu o Pásme Gazy za neakceptovateľnú. Trump však v ten istý deň uviedol, že Izrael je s dohodou spokojný.
Guterres zároveň upozornil na pokračujúcu eskaláciu konfliktov v regióne vrátane takmer šiestich mesiacov vojenskej konfrontácie medzi USA a Iránom a jej rastúceho presahu do okolitých krajín. Dohodu o Pásme Gazy označil za výnimku v období, keď sa situácia na Blízkom východe naďalej zhoršuje.
„Chcem to povedať jasne: boje v regióne musia prestať na všetkých frontoch. Už šesť mesiacov prebieha vojenská eskalácia (vojna medzi USA a Iránom) v Perzskom zálive. To, čo začalo ako regionálny konflikt, sa čoraz viac stáva zdrojom globálnej nestability,“ vyhlásil Guterres.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gazy.
Rada mieru následne zverejnila plné znenie dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Dokument stanovuje postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad územím Národnému výboru pre správu Gazy.
Podľa agentúr AP a AFP Hamas s dohodou súhlasil. V piatkovom vyhlásení však zdôraznil, že pred odzbrojením musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy.
Izraelský krajne pravicový minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok označil dohodu o Pásme Gazy za neakceptovateľnú. Trump však v ten istý deň uviedol, že Izrael je s dohodou spokojný.