Guterres v čase vojny na Blízkom východe pricestoval to Bejrútu
Bejrút 13. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok pricestoval do Bejrútu. O svojej návšteve, ktorá je podľa jeho slov prejavom solidarity s ľudom Libanonu, informoval na sieti X, píše TASR.
„Nevybrali si túto vojnu. Bola im vnútená. OSN a ja nebudeme šetriť žiadne úsilie, aby sme sa usilovali o lepšiu budúcnosť, ktorú si Libanon a tento región tak bohato zaslúžia,“ napísal.
Podľa agentúry AFP sa očakáva, že Guterres zvýši povedomie o narastajúcich humanitárnych potrebách v Libanone, kde je od začiatku vojnového konfliktu na Blízkom výhode vysídlených viac ako 800.000 ľudí. Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo takmer 690 ľudí vrátane 98 detí.
OSN tvrdí, že počas návštevy generálneho tajomníka v Libanone bude spustená mimoriadna výzva na získavanie finančných prostriedkov. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) tvrdí, že potrebuje 19 miliónov dolárov na to, aby dokázala pokryť svoje operácie počas nasledujúcich troch mesiacov.
„Humanitárne potreby rastú rýchlejšie než reakcia,“ povedal Mathieu Luciano, vedúci libanonskej misie IOM.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď libanonské militantné hnutie Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán. Prezident Džúzíf Awn hnutie vzápätí obvinil z toho, že pracuje na rozpade štátu.
Izrael v piatok rozšíril svoje útoky v Libanone a zameral sa na viacero oblastí a zasiahol aj most cez rieku Lítání na juhu krajiny, ktorý podľa izraelskej armády využívali militanti Hizballáhu.
Nové útoky proti izraelských jednotkám v piatok spustil aj Hizballáh.
