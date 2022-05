Guterres v Moldavsku: Vplyv ruskej vojny na Ukrajine je hlboký

Kišiňov 9. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok počas oficiálnej návštevy Moldavska povedal, že dôsledky eskalácie ruskej vojny proti Ukrajine sú "príliš desivé na to, aby sme o nich uvažovali". TASR o tom informovala na základe servisu agentúry AP.



Guterres, ktorý v pondelok pricestoval do moldavského hlavného mesta Kišiňov, na spoločnej tlačovej konferencii s premiérkou Nataliou Gavrilitovou povedal, že vplyv ruskej vojny v susednej Ukrajine "je hlboký a ďalekosiahly".



"Som hlboko znepokojený pokračovaním a možným šírením vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine," povedal Guterres a dodal, že suverenita a územná celistvosť Moldavska "nesmie byť ohrozená ani podkopávaná".



Návšteva šéfa OSN v Moldavsku sa odohrala niekoľko dní po tom, ako v proruskom odštiepeneckom regióne Podnestersko došlo k sérii incidentov, pripomenula AP. Koncom apríla traja muži zaútočili na sídlo ministerstva štátnej bezpečnosti v Tiraspole. O deň neskôr boli zničené dve veľké antény. Minulý piatok tamojšia polícia uviedla, že bezpilotné lietadlo zhodilo dve bomby na jednu z miestnych obcí.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová ešte koncom apríla uviedla, že incidenty v Podnestersku sú pokusom o eskaláciu napätia v regióne. Ukrajina vyjadrila obavy z toho, že za provokáciami môžu stáť ruské tajné služby.



Podnestersko je malý odštiepenecký región v bývalej sovietskej republike Moldavsko, kde Moskva podporuje a vyzbrojuje tamojších proruských separatistov. Rusko má na jeho území svoju vojenskú základňu, ako aj sklady s približne 20.000 tonami munície. Medzinárodne neuznané Podnestersko hraničí so západnou Ukrajinou.