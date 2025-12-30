< sekcia Zahraničie
Guterres v novoročnom posolstve svetovým lídrom: Berte to vážne
V roku 2026, keď zúri vojna na Ukrajine i inde, musia svetoví lídri pracovať na zmiernení ľudského utrpenia a bojovať proti klimatickým zmenám, dodal.
Autor TASR
New York 30. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala v pondelok v novoročnom posolstve svetových lídrov, aby vzhľadom na chaos vo svete brali situáciu vážne a zamerali sa na ľudí a na planétu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V čase, keď vstupujeme do nového roka, stojí svet na križovatke. Obklopujú nás chaos a neistota. Rozkol. Násilie. Klimatický kolaps. A systematické porušovanie medzinárodného práva,“ upozornil vo videoposolstve generálny tajomník OSN António Guterres.
„Vyzývam lídrov na celom svete: Berte to vážne. Uprednostnite ľudí a planétu pred bolesťou,“ povedal Guterres, ktorý zároveň vyslovil kritiku ohľadne globálnej nerovnováhy medzi vojenskými výdavkami a financovaním najchudobnejších krajín.
Vojenské výdavky sa tento rok zvýšili takmer o desať percent na 2,7 bilióna dolárov, čo je 13-násobok celkových svetových výdavkov na rozvojovú pomoc a zodpovedá celkovému hrubému domácemu produktu Afriky, podotkol šéf OSN.
Ako upozornil, vojny v súčasnosti vo svete zúria na takej úrovni, aká nebola zaznamenaná od čias druhej svetovej vojny.
„Stanovme si v tomto novom roku priority. Bezpečnejší svet začína tým, že investujeme viac do boja proti chudobe a menej do bojov vo vojnách. Mier musí zvíťaziť,“ povedal Guterres, ktorého čaká posledný rok vo funkcii generálneho tajomníka svetovej organizácie.
