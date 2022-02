Guterres v rozhovoroch s Lavrovom a Kulebom vyjadril znepokojenie

New York 15. februára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok v rozhovoroch s ministrami zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny vyjadril "vážne znepokojenie" nad zvýšením napätím medzi týmito dvoma krajinami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Guterres absolvoval telefonické rozhovory s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom.



"Guterres privítal prebiehajúce diplomatické rozhovory s cieľom zmierniť napätie (medzi Ruskom a Ukrajinou) a opäť upozornil na skutočnosť, že k diplomacii neexistuje alternatíva," povedal Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.



Generálny tajomník OSN je podľa Dujarricových slov ešte stále presvedčený, že Rusko na Ukrajinu nezaútočí. Guterres to povedal už počas tlačovej konferencie 21. januára, pripomína AFP. "Nemyslím si, že sa jeho názor nejako zmenil," povedal Dujarric.



Guterres má v utorok absolvovať pravidelné mesačné stretnutie so zástupcami 15 členských krajín Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v sídle ruskej misie pri OSN. Rusko je stálym členom BR OSN a počas februára mu patrí mesačné rotujúce predsedníctvo v tejto rade, pripomína AFP.



OSN má na Ukrajine približne 1660 pracovníkov vrátane 1440 Ukrajincov. Organizácia však svojich zamestnancov podľa Dujarricových slov neplánuje premiestniť ani evakuovať.



BR OSN má vo štvrtok zasadnúť v spojitosti s Ukrajinou a minskými mierovými dohodami o ukončení konfliktu v Donbase.