Guterres v súvislosti s Covidom-19 upozornil na psychické zdravie

New York 14. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v stredu vlády, občiansku spoločnosť a zdravotnícke úrady, aby urýchlene venovali pozornosť aj potrebám v oblasti psychického zdravia, ktoré vznikajú v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



"Služby v oblasti psychického zdravia sú nevyhnutnou súčasťou reakcie každej vlády na COVID-19," povedal a dodal, že tieto služby musia byť rozšírené a naplno financované.



"Po desaťročiach zanedbávania a nedostatočného investovania do služieb v oblasti psychického zdravia dnes pandémia COVID-19 rodinám a komunitám prináša dodatočný psychický stres," povedal.



Guterres poukázal na zármutok v súvislosti so stratou blízkych osôb, šok v súvislosti so stratou práce, izoláciu a obmedzenie pohybu, ťažkosti v rodinných vzťahoch a neistotu a obavy z budúcnosti.



Medzi osoby, ktoré potrebujú najviac pomoci, podľa neho patria zdravotnícki pracovníci v prednej línii, starší ľudia, dospievajúci, mladí ľudia, ľudia trpiaci psychickými problémami a osoby, ktoré sa ocitli v situácii konfliktu alebo krízy.



Zdrojom ťažkostí sú podľa šéfa OSN sčasti aj dezinformácie a fámy o víruse, či neistota v súvislosti s budúcnosťou.



OSN takisto upozornila na zvyšujúci sa počet prípadov ľudí s psychickými problémami a vyzvala vlády a organizácie, aby venovali pozornosť rozvoju služieb v oblasti psychického zdravia.