< sekcia Zahraničie
Šéf OSN varoval pred dôsledkami hladomoru v meste Gaza
IPC v piatok uviedla, že na základe dôveryhodných dôkazov od 15. augusta ohrozuje v Pásme Gazy hladomor 514.000 ľudí
Autor TASR
Ženeva 22. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok opísal podmienky v Pásme Gazy ako „živé peklo“ a vyzval na okamžité zlepšenie situácie. Agentúra DPA uvádza, že tak reagoval na vyhlásenie stavu hladomoru v meste Gaza, ktoré vydala Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná OSN, píše TASR.
„Nie je to žiadna záhada – je to katastrofa spôsobená človekom, morálne obvinenie a zlyhanie samotného ľudstva. Hladomor nie je len o jedle, je to úmyselné zrútenie systémov potrebných na prežitie ľudí. Ľudia hladujú. Deti umierajú. A tí, ktorí majú povinnosť konať, zlyhávajú,“ uviedol Guterres na platforme X.
„Ako okupačná mocnosť má Izrael podľa medzinárodného práva jednoznačné povinnosti – vrátane povinnosti zabezpečiť obyvateľstvu potraviny a zdravotnícke potreby. Nemôžeme dovoliť, aby táto situácia pokračovala beztrestne,“ pokračoval generálny tajomník.
„Žiadne ďalšie výhovorky. Čas na konanie nie je zajtra – je to teraz. Potrebujeme okamžité prímerie, okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a úplný, neobmedzený prístup humanitárnej pomoci,“ dodal Guterres.
IPC v piatok uviedla, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje v Pásme Gazy hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu tamojšej palestínskej populácie – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000. Izrael tieto tvrdenia odmietol.
„Nie je to žiadna záhada – je to katastrofa spôsobená človekom, morálne obvinenie a zlyhanie samotného ľudstva. Hladomor nie je len o jedle, je to úmyselné zrútenie systémov potrebných na prežitie ľudí. Ľudia hladujú. Deti umierajú. A tí, ktorí majú povinnosť konať, zlyhávajú,“ uviedol Guterres na platforme X.
„Ako okupačná mocnosť má Izrael podľa medzinárodného práva jednoznačné povinnosti – vrátane povinnosti zabezpečiť obyvateľstvu potraviny a zdravotnícke potreby. Nemôžeme dovoliť, aby táto situácia pokračovala beztrestne,“ pokračoval generálny tajomník.
„Žiadne ďalšie výhovorky. Čas na konanie nie je zajtra – je to teraz. Potrebujeme okamžité prímerie, okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a úplný, neobmedzený prístup humanitárnej pomoci,“ dodal Guterres.
IPC v piatok uviedla, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje v Pásme Gazy hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu tamojšej palestínskej populácie – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000. Izrael tieto tvrdenia odmietol.