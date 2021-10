Guterres varoval pred kolapsom Afganistanu

New York 12. októbra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres naliehal v pondelok na medzinárodné spoločenstvo, aby zabránilo kolapsu afganskej ekonomiky a vyzval radikálne islamistické hnutie Taliban, aby prestalo porušovať svoje sľuby a umožnilo ženám pracovať a dievčatám prístup ku všetkým úrovniam vzdelávania, informovala agentúra AP.



„V súčasnosti, keď sú finančné aktíva krajiny zmrazené a rozvojová pomoc pozastavená, sa afganská ekonomika rozpadá," povedal Guterres novinárom v sídle OSN v New Yorku. „Banky sa zatvárajú a základné služby, ako napríklad zdravotná starostlivosť, boli na mnohých miestach pozastavené," dodal.



Podľa šéfa OSN sa otázka poskytnutia finančnej injekcie Afganistanu s cieľom zabrániť hospodárskemu kolapsu odlišuje od tých, ktoré sa týkajú uznania Talibanu, zrušenia sankcií, zmrazených afganských aktív či obnovenia medzinárodnej pomoci. Guterres uviedol, že finančná hotovosť môže byť Afganistanu poskytnutá „bez porušovania medzinárodného práva".



Guterresa zároveň podľa vlastných slov znepokojuje porušovanie sľubov, ktoré dal Taliban afganským ženám a dievčatám. Afganský ľud podľa neho „nemôže byť kolektívne trestaný za to, že sa Taliban nespráva dobre". Zdôraznil, že humanitárna kríza v Afganistane rastie a postihuje najmenej 18 miliónov ľudí, čo predstavuje polovicu populácie krajiny.



V utorok sa v Ríme uskutoční mimoriadny summit krajín skupiny G20 o Afganistane. Na stretnutí, ktoré sa konalo v septembri popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, diskutovali krajiny skupiny G20 o vyslaní jednotného odkazu Talibanu predtým, ako preukážu tejto vláde legitimitu.



Radikálne fundamentalistické hnutie Taliban prevzalo moc v Afganistane v polovici augusta. V septembri predstavilo svoju dočasnú vládu, ktorej šéfom sa stal jeden zo zakladateľov hnutia, mulla Mohammad Hasan Achúnd, figurujúci na sankčnom zozname OSN.