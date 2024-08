Guterres varoval pred stúpajúcou hladinou oceánov v Tichomorí

Nuku'alofa 27. augusta (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v utorok vyhlásil, že teplota oceánov na tichomorských ostrovoch stúpa trikrát rýchlejšie ako vo zvyšku sveta a tamojšie obyvateľstvo je výrazne vystavené vplyvu stúpajúcej hladiny morí. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Počas rozhovorov s novinármi na ostrovnom štáte Tonga v Tichom oceáne, kde sa koná Fórum tichomorských ostrovov (PIF), Guterres zdôraznil závery správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Podľa nej je juhozápadná časť Tichého oceánu najviac postihnutá zvyšovaním hladiny, ktorá na niektorých miestach za posledných 30 rokov viac ako dvojnásobne prekročila celosvetový priemer.



"Som na Tongu, aby som vyslal celosvetové SOS - Save Our Seas (Zachráňme naše moria) - v súvislosti so stúpajúcou hladinou morí," uviedol Guterres. Dodal, že stúpajúca hladina morí a oceánov zvyšuje frekvenciu a intenzitu búrok a následných pobrežných záplav. Tie podľa jeho slov ničia v oblastiach domy, rybolov, úrodu a kontaminujú sladkú vodu.



Vyzval svetových lídrov, aby masívne zvýšili investície do adaptácie na zmenu klímy v zraniteľných krajinách. Na minuloročnom summite OSN o klíme bol po rokoch lobovania skupín vrátane tichomorských ostrovov schválený fond OSN na krytie strát a škôd. Ten má pomôcť chudobným krajinám vyrovnať sa s nákladnými klimatickými katastrofami.



Na výročnom stretnutí lídrov sa zúčastňuje 18 členov PIF vrátane ďalších ohrozených krajín. Fóru dominujú diskusie o zmene klímy a bezpečnosti, píše Reuters.