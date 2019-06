Guterres varuje pred dôsledkami zmeny klímy

Guterres vyslovil obavu, že situácia sa bude naďalej zhoršovať, ak "hneď teraz nebudeme konať ambicióznejšie a s naliehavosťou".

Abú Zabí 30. júna (TASR) - Zmena klímy postupuje rýchlejšie, ako sa očakávalo, upozornil v nedeľu v Abú Zabí generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý súčasne vyzval prijať naliehavé opatrenia, aby sa zabránilo "katastrofe".



Metropola Spojených arabských emirátov bola cez víkend dejiskom konferencie s cieľom pripraviť summit o zmene klímy, ktorý sa bude konať v septembri v New Yorku.



"Sme tu preto, že svet čelí vážnej klimatickej kríze," povedal Guterres. "Zmena klímy sa deje teraz (...) Postupuje ešte rýchlejšie, než predpokladali najlepší vedci na svete" a "predbieha všetky naše snahy bojovať proti nej," povedal šéf OSN.



Podľa neho "každý týždeň prináša veľa nových prípadov" devastácie pod vplyvom zmeny klímy, pričom spomenul "povodne, suchá, vlny horúčav, požiare a silné búrky".



Guterres vyslovil obavu, že situácia sa bude naďalej zhoršovať, ak "hneď teraz nebudeme konať ambicióznejšie a s naliehavosťou".



Ako uviedla agentúra AFP, Guterres zvolal na 23. septembra do New Yorku summit o klíme (Climat Action Summit) pre to, že štáty sveta nerešpektujú niektoré ustanovenia Parížskej dohody schválenej v roku 2015, ktorá počíta s obmedzením otepľovania na úrovni dvoch stupňov Celzia (do konca storočia v porovnaní s predpriemyselným obdobím).



Guterres v nedeľu upozornil, že "ak sa aj sľuby z Paríža v plnej miere splnia, do konca storočia budeme čeliť nárastu teploty o najmenej tri stupne Celzia - čo je katastrofa pre život, ako ho (teraz) poznáme".



Správa, ktorú na jeseň roku 2018 zverejnil Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny (IPCC), konštatuje, že ciele parížskej klimatickej dohody z roku 2015 možno teraz naplniť už len pomocou rýchlych a ďalekosiahlych zmien vo všetkých oblastiach spoločnosti.



Parížska dohoda si za cieľ kladie udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia a čo najviac sa priblížiť hodnote 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou. Vedci v správe upozorňujú na to, že už oteplenie o 1,5 stupňa by malo vážne následky, oteplenie o dva stupne by však mohlo byť v mnohých oblastiach katastrofálne.



Aby sa podarilo dosiahnuť klimatické ciele parížskej dohody, museli by ľudia podľa správy IPCC začať meniť svoje správanie okrem iného v oblasti energetiky, priemyslu, stavebníctva či dopravy.



Podľa autorov správy IPCC svet za súčasného vývoja smeruje k otepleniu o tri až štyri stupne.