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Guterres varuje pred návratom k plnohodnotnej vojne na Blízkom východe
Na stretnutí sa zúčastnil aj šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý vyjadril „zdesenie“ nad súčasnou eskaláciou konfliktu v regióne.
Autor TASR
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Ženeva 10. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres varoval v stredu pred rizikom návratu k rozsiahlemu vojnovému konfliktu na Blízkom východe. Jeho vyjadrenia nasledovali po tom, čo Irán a Spojené štáty na seba opäť vzájomne útočili v nadväznosti na zostrelenie amerického vrtuľníka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Nemali by sme podceňovať riziko, že menšie boje prerastú do plnohodnotného konfliktu, alebo inými slovami - do plnohodnotnej vojny,“ povedal generálny tajomník Guterres na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v Ženeve venovanom situácii na Blízkom východe.
Na stretnutí sa zúčastnil aj šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý vyjadril „zdesenie“ nad súčasnou eskaláciou konfliktu v regióne. „Vždy cítime úľavu, keď sa ohlási prímerie, ale prímerie sa musí dodržiavať v plnej miere. Medzinárodné právo sa musí dodržiavať v plnej miere,“ zdôraznil.
Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie.
„Nemali by sme podceňovať riziko, že menšie boje prerastú do plnohodnotného konfliktu, alebo inými slovami - do plnohodnotnej vojny,“ povedal generálny tajomník Guterres na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v Ženeve venovanom situácii na Blízkom východe.
Na stretnutí sa zúčastnil aj šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý vyjadril „zdesenie“ nad súčasnou eskaláciou konfliktu v regióne. „Vždy cítime úľavu, keď sa ohlási prímerie, ale prímerie sa musí dodržiavať v plnej miere. Medzinárodné právo sa musí dodržiavať v plnej miere,“ zdôraznil.
Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie.