Guterres: Verejný poriadok v Gaze sa onedlho zrejme zrúti

New York 6. decembra (TASR) – Generálny tajomník Organizácie Spojených národov Antonio Guterres onedlho očakáva úplne zrútenie verejného poriadku v Pásme Gazy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Humanitárne podmienky počas vojny Izraela s Hamasom sa rýchlo menia na katastrofu s potenciálom nezvratne ovplyvniť všetkých Palestínčanov, uviedol Guterres v liste predsedovi Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



"Takému výsledku sa musíme za každú cenu vyhnúť," uvádza Guterres a odvoláva sa na článok 99 Charty OSN. Podľa neho "Generálny tajomník môže upozorniť Bezpečnostnú radu na každú vec, ktorá by podľa jeho mienky mohla ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti."



Guterres tento článok použil prvýkrát od nástupu do úradu v roku 2017. Rotujúcim predsedom BR OSN je aktuálne Ekvádor.



Podľa šéfa OSN momentálna situácia znemožňuje humanitárne misie v Pásme Gazy a upozorňuje aj na kolabovanie zdravotníctva.



Boje v Gaze vypukli 7. októbra po bezprecedentnom útoku Hamasu a ďalších skupín na juh Izraela, pri ktorom zahynulo zhruba 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Militanti tiež zajali a odvliekli niekoľko stoviek rukojemníkov.



Izrael následne v Pásme Gazy spustil pozemnú i vzdušnú ofenzívu, ktorá si doteraz podľa Hamasu vyžiadala viac ako 16.200 obetí, väčšinou žien a detí.



BR OSN v polovici novembra po niekoľkých neúspešných pokusoch prijala rezolúciu žiadajúcu predĺžené humanitárne pauzy.