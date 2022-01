Guterres víta vyhlásenie piatich mocností o nešírení jadrových zbraní

New York 4. decembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok privítal spoločné vyhlásenie piatich jadrových mocností, ktoré sa zaviazali zabrániť šíreniu jadrových zbraní a zabezpečiť, aby nikdy nedošlo k jadrovej vojne. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na Guterresovho hovorcu.



Hovorca Stéphane Dujarric povedal, že generálny tajomník oceňuje rozhodnutie jadrových veľmocí dodržiavať záväzky o obmedzení šírenia a kontrole jadrových zbraní vrátane Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).



"Pevne veríme, že je potrebné zabrániť ďalšiemu šíreniu takýchto zbraní. Jadrovú vojnu nemožno vyhrať a musíme zabezpečiť, aby k nej nikdy nedošlo," uviedli v pondelok stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN – Čína, Británia, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty.



Svetové jadrové mocnosti podpísali deklaráciu po tom, ako bola najnovšia revízia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá vstúpila do platnosti v roku 1970, posunutá z pôvodného termínu (4. januára) na neskorší dátum z dôvodu covidovej pandémie.



Zmluva o nešírení jadrových zbraní je so 191 zmluvnými stranami najviac ratifikovanou dohodou o obmedzení nukleárneho zbrojenia. Krajiny bez atómových zbraní sa v nej zaviazali, že ich nebudú získavať a umožnia overovanie toho, či sa jadrové energetické programy nepremieňajú na zbrojné. Krajiny, ktoré mali jadrovú výzbroj v čase podpísania NPT – USA, Rusko, Británia, Francúzsko a Čína –, súhlasili s cieľom ich odstraňovania.