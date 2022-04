Guterres: Vojna na Ukrajine je výzvou pre medzinárodný poriadok

Na snímke fotografie z Ukrajiny sú zobrazené na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa zaoberá inváziou Ruska na Ukrajine, 5. apríla 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 5. apríla (TASR) - Vojna na Ukrajine je dosiaľ jednou z najväčších výziev pre medzinárodný poriadok a mier vo svete. Súvisí to s charakterom ruskej invázie, jej intenzitou a tiež dôsledkami. Povedal to na úvod utorkového zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku generálny tajomník OSN António Guterres. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.vyzval Guterres.povedal.vyzval.povedal šéf OSN.Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová na pôde BR OSN vyhlásila, že OSN dostala "vierohodné" tvrdenia o tom, že ruské sily použili v obývaných ukrajinských oblastiach najmenej 24-krát kazetové bomby. Dodala, že OSN vyšetruje aj obvinenia o použití kazetových bômb zo strany ukrajinských jednotiek.DiCarlová tiež upozornila na obvinenia týkajúce sa sexuálneho násilia páchaného ruskými vojakmi, ktoré zahŕňa. Dodala, že sa vyskytli tiež obvinenia zo sexuálneho násilia, ktorého sa mali dopustiť ukrajinské sily a jednotky civilnej obrany. Misia OSN monitorujúca dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine podľa jej slov tieto obvinenia preveruje.