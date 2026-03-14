Guterres: Vojnu v Libanone môže zastaviť len diplomacia
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že pri izraelských útokoch zahynulo od 2. marca 826 ľudí a 2009 utrpelo zranenia.
Autor TASR
Bejrút 14. marca (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v sobotu na tlačovej konferencii v libanonskej metropole Bejrút na ukončenie vojny medzi Izraelom a hnutím Hizballáh podporovaným Iránom a na medzinárodnú podporu libanonskému ľudu. Informovala o tom agentúra AFP.
„Neexistuje žiadne vojenské riešenie, len diplomacia, dialóg a plná implementácia Charty OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Diplomatické cesty sú dostupné, a to aj prostredníctvom môjho špeciálneho koordinátora pre Libanon a prostredníctvom kľúčových členských štátov," povedal Guterres.
Podľa neho je nevyhnutné, aby Hizballáh rešpektoval rozhodnutie libanonskej vlády presadiť monopol štátu na zbrane. Takisto je nevyhnutné, aby Izrael rešpektoval zvrchovanosť a územnú celistvosť Libanonu.
Guterres apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnilo svoju angažovanosť v Libanone a „posilnilo“ túto blízkovýchodnú krajinu a jej ozbrojené sily, aby si zabezpečili potrebné spôsobilosti a zdroje.
„Libanonský ľud, rovnako ako Izrael a všetci ostatní ľudia v celom regióne si zaslúžia žiť bez strachu, vychovávať svoje deti bez zvuku sirén a útokov a vrátiť sa domov bez obáv, že budú musieť opäť utiecť,“ uviedol Guterres.
Libanon bol minulý týždeň zatiahnutý do vojny na Blízkom východe po tom, ako militantná skupina Hizballáh zaútočila na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch.
"Robíme všetko, čo je v našich silách, pre okamžitú deeskaláciu a zastavenie nepriateľských akcií," povedal Guterres novinárom.
Izraelský denník Haarec v sobotu s odvolaním sa na dva nemenované zdroje informoval, že zástupcovia Izraela a Libanonu by mali v najbližších dňoch viesť priame rokovania, prvé od začiatku útokov na Irán z 28. februára. Mohli by sa konať v Paríži alebo na Cypre a zúčastniť by sa na nich mal aj Jared Kushner, zať prezidenta USA Donalda Trumpa. Izraelskú delegáciu povedie bývalý minister pre strategické záležitosti Ron Dermer.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že pri izraelských útokoch zahynulo od 2. marca 826 ľudí a 2009 utrpelo zranenia. V Izraeli bolo pri útokoch Iránu a Hizballáhu zabitých najmenej 15 ľudí a viac ako 2000 bolo zranených.
