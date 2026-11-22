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Guterres vyhlásil, že je hlboko sklamaný z neúspechu konferencie COP31
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov Antonio Guterres v nedeľu uviedol, že je „hlboko sklamaný“ z toho, že rokovania na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP31 v Turecku skončili bez dosiahnutia konsenzu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Zdieľam hlbokú frustráciu všetkých, ktorí očakávali, že sa vlády voči klimatickej kríze postavia tak, ako si to táto situácia vyžaduje,“ uviedol Guterres vo vyhlásení.
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii. Rokovania v Turecku sa mali skončiť už v piatok, no predĺžili sa až do nedeľného popoludnia. Príčinou bola nezhoda medzi krajinami o záverečnej dohode, ktorej návrh nespomínal fosílne palivá.
„Tí, ktorí profitujú z ničenia našej planéty, nesmú nikdy diktovať podmienky boja za jej záchranu. Fosílne palivá sú hlavnou príčinou klimatickej krízy,“ zdôraznil.
Predseda konferencie a turecký minister životného prostredia Murat Kurum potvrdil, že žiadny ďalší návrh už predložený nebude. Ešte predtým uviedol, že záverečný návrh dohody z konferencie schválený nebude, keďže ho viacero krajín, ako aj EÚ, odmietli, pričom Rusko a Saudská Arábia návrh podporili.
Britská stanica Sky News v priebehu dňa informovala, že ak nebude predložený nový konečný návrh, rokovania budú musieť byť pozastavené a obnovené budúci rok.
„Zdieľam hlbokú frustráciu všetkých, ktorí očakávali, že sa vlády voči klimatickej kríze postavia tak, ako si to táto situácia vyžaduje,“ uviedol Guterres vo vyhlásení.
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii. Rokovania v Turecku sa mali skončiť už v piatok, no predĺžili sa až do nedeľného popoludnia. Príčinou bola nezhoda medzi krajinami o záverečnej dohode, ktorej návrh nespomínal fosílne palivá.
„Tí, ktorí profitujú z ničenia našej planéty, nesmú nikdy diktovať podmienky boja za jej záchranu. Fosílne palivá sú hlavnou príčinou klimatickej krízy,“ zdôraznil.
Predseda konferencie a turecký minister životného prostredia Murat Kurum potvrdil, že žiadny ďalší návrh už predložený nebude. Ešte predtým uviedol, že záverečný návrh dohody z konferencie schválený nebude, keďže ho viacero krajín, ako aj EÚ, odmietli, pričom Rusko a Saudská Arábia návrh podporili.
Britská stanica Sky News v priebehu dňa informovala, že ak nebude predložený nový konečný návrh, rokovania budú musieť byť pozastavené a obnovené budúci rok.