Guterres vymenoval nového vyslanca OSN v Líbyi

New York 3. septembra (TASR) — Bezpečnostná rada OSN schválila v piatok bývalého senegalského ministra a diplomata Abdoulaya Bathilyho za nového vyslanca Spojených národov v Líbyi. Stalo sa tak deň po tom, čo ho do tejto funkcie nominoval generálny tajomník OSN António Guterres, uviedla v sobotu agentúra AP.



Tento post nebol obsadený od 23. novembra 2021, keď z neho po desiatich mesiacoch odstúpil slovenský diplomat Ján Kubiš. Niekoľko kandidátov navrhnutých Guterresom následne buď neprešlo hlasovaním v BR OSN, alebo ich odmietli predstavitelia Líbye či susedných krajín.



Začiatok v novej funkcii nebude mať ľahký ani Bathily, keďže líbyjská prechodná vláda poslala podľa AP Guterresovi list, v ktorom protestuje proti jeho nominácii.



Podľa Guterresa však Bathily so sebou prináša 40-ročné skúsenosti z pôsobenia v politike. Vo svojej rodnej krajine bol ministrom životného prostredia a energetiky, viac ako 30 rokov vyučoval dejiny na univerzite, zastával vysoké pozície v OSN a v roku 2021 pôsobil ako nezávislý expert v rámci misie v Líbyi.



Líbya sa zmieta v neustálom chaose od októbra 2011, keď povstalci podporovaní náletmi NATO zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Táto severoafrická krajina s bohatými ložiskami ropy je už roky rozdelená medzi súperiace vlády, podporované ozbrojenými milíciami a zahraničnými vládami.



Súčasná patová situácia v Líbyi je dôsledkom neuskutočnenia volieb v decembri minulého roka a odmietnutia premiéra Abdala Hamída Dbaíbu, ktorý viedol dočasnú vládu so sídlom v hlavnom meste Tripolis, odstúpiť. V reakcii na to poslanci parlamentu sídliaceho v meste Benghází na východe krajiny vymenovali za premiéra bývalého ministra vnútra Fathího Bašaghu, ktorý sa už mesiace neúspešne snaží dosadiť novú vládu.



Pri najnovších zrážkach medzi súperiacimi líbyjskými milíciami, ku ktorým došlo minulý týždeň v Tripolise, prišlo o život najmenej 42 ľudí a 159 utrpelo zranenia. V meste bolo tiež zničených šesť nemocníc a podpálených niekoľko budov.