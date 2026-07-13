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Guterres vystríhal pred obnovenou eskaláciou na Blízkom východe
Irán a USA na seba od minulého týždňa opätovne útočia, a to aj napriek predošlým snahám o uzavretie prímeria.
Autor TASR
New York 13. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyjadril v pondelok znepokojenie z útokov USA na Irán, ako aj z útokov Teheránu na lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na susedné krajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Guterres vyslovil „hlboké znepokojenie z vážnej eskalácie a obnovenej vojenskej konfrontácie v oblasti Perzského zálivu vrátane iránskych útokov na lode v Hormuzskom prielive, útokov Spojených štátov na Iránsku islamskú republiku a útokov Iránu na ciele v susedných krajinách,“ uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric.
Irán a USA na seba od minulého týždňa opätovne útočia, a to aj napriek predošlým snahám o uzavretie prímeria.
Washington tvrdí, že v noci z nedele na pondelok zasiahol desiatky cieľov v Iráne, zatiaľ čo iránske Revolučné gardy hlásili útoky na americké základne v Bahrajne a Kuvajte, uvádza stanica Sky News.
Americký prezident Donald Trump v pondelok zároveň oznámil, že Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Tomuto vyjadreniu predchádzalo stanovisko Revolučných gárd, ktoré deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod kontrolou Teheránu a že nedovolia žiadnej krajine, aby „tam naďalej nezákonne zasahovala“.
Guterres vyslovil „hlboké znepokojenie z vážnej eskalácie a obnovenej vojenskej konfrontácie v oblasti Perzského zálivu vrátane iránskych útokov na lode v Hormuzskom prielive, útokov Spojených štátov na Iránsku islamskú republiku a útokov Iránu na ciele v susedných krajinách,“ uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric.
Irán a USA na seba od minulého týždňa opätovne útočia, a to aj napriek predošlým snahám o uzavretie prímeria.
Washington tvrdí, že v noci z nedele na pondelok zasiahol desiatky cieľov v Iráne, zatiaľ čo iránske Revolučné gardy hlásili útoky na americké základne v Bahrajne a Kuvajte, uvádza stanica Sky News.
Americký prezident Donald Trump v pondelok zároveň oznámil, že Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Tomuto vyjadreniu predchádzalo stanovisko Revolučných gárd, ktoré deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod kontrolou Teheránu a že nedovolia žiadnej krajine, aby „tam naďalej nezákonne zasahovala“.