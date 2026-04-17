Guterres vyzdvihol dôležitosť medzinárodného práva
Autor TASR
Haag 17. apríla (TASR) - Medzinárodné právo je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, vyhlásil v piatok generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres pri príležitosti 80. výročia Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu. Inštitúcie ako MSD, ktoré presadzujú medzinárodné právo, sú podľa Guterresa čoraz viac spochybňované. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sa porušenia medzinárodného práva odohrávajú pred našimi očami... Práve preto, že medzinárodný systém je pod takým tlakom, je dodržiavanie medzinárodného práva dôležitejšie než kedykoľvek predtým - najmä v tejto ére meniacej sa rovnováhy moci,“ povedal generálny tajomník.
Podľa jeho slov bez tohto základu bude riziko chaosu narastať, ako ukázali dejiny. Sila práva podľa neho musí vždy prevážiť nad právom sily.
Konštatoval, že inštitúcie, ako MSD, sú „spochybňované a kritizované,“ pričom toto oslabovanie sa podľa neho nedeje na okraji medzinárodného systému. „Deje sa v jeho jadre - vrátane štátov, ktorým boli zverené osobitné zodpovednosti za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti,“ tvrdí Guterres.
Medzinárodné právo dáva štátom istotu spoločného jazyka a predvídateľnosť spoločného rámca na mierové riešenie sporov a oslabovať ho znamená narúšať základy globálnej stability. Posilňovať ho znamená podľa tajomníka OSN investovať do sveta riadeného spravodlivosťou, nie strachom. Preto je potrebné zvoliť si jeho posilnenie.
AFP pripomína, že Spojené štáty opakovane kritizovali rozhodnutia MSD a zaviedli sankcie voči sudcom Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu v súvislosti s vydaním zatýkacieho rozkazu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Guterres vo svojom piatkovom prejave spomenul, že rozhodnutia MSD sú záväzné, aj keď nemá právo ich vymáhať. AFP ako príklad uviedla rozhodnutie MSD z marca 2022, ktorým nariadil Rusku zastaviť vojenské operácie na Ukrajine, no Moskva napriek tomu naďalej vedie vojnu proti susednej krajine.
„Rešpektovanie týchto rozhodnutí nie je dobrovoľné. Je to povinnosť vyplývajúca z Charty (OSN),“ vyhlásil
