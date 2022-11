Guterres vyzval firmy, aby dodržiavali záväzky o uhlíkovej neutralite

Šarm aš-Šajch 8. novembra (TASR) - Firmy nesmú dávať "falošné" prísľuby o uhlíkovej neutralite, ak neustále investujú do fosílnych palív, spôsobujú odlesňovanie alebo emisie kompenzujú namiesto ich znižovania. V utorok to uviedol generálny tajomník OSN António Guterres, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Guterres povedal, že podniky, ako aj mestá a regióny by mali do roka aktualizovať svoje dobrovoľné záväzky o uhlíkovej neutralite, aby splnili najnovšie odporúčania expertov OSN predstavené na konferencii OSN o zmene klímy COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Zároveň firmy vyzval, aby svoje sľuby dodržiavali.



"Používanie falošných prísľubov o uhlíkovej neutralite na zakrytie masívnej expanzie fosílnych palív je trestuhodné," uviedol. Podľa jeho slov by toto "toxické krytie mohlo zhodiť náš svet z klimatického útesu". "Pretvárka musí skončiť," dodal.



Panel expertov OSN, ktorý Guterres zvolal po minuloročnom klimatickom summite OSN (COP26) v škótskom Glasgowe, sa zameral na tzv. greenwashing firiem, miest a regiónov v oblasti uhlíkovej neutrality. Pojem greenwashing označuje falošné predstieranie opatrení v prospech životného prostredia.



V poradí 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) potrvá v egyptskom Šarm aš-Šajchu do 18. novembra. Popri rokovaniach sa v pondelok a utorok uskutoční summit viac ako 120 svetových lídrov. Súčasťou konferencie sú aj tematické dni venované financiám, dekarbonizácii, vode, poľnohospodárstvu či energetike.



Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 je jedným z hlavných cieľov Parížskej dohody z roku 2015, ktorú podpísalo viac než 190 krajín.