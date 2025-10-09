< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval Izrael a Hamas na dodržanie prvej fázy mierovej dohody
Generálny tajomník zároveň uviedol, že OSN bude podporovať úplnú realizáciu dohody a je pripravená zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 9. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres privítal dohodu o prvej fáze mierového plánu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý sprostredkoval americký prezident Donald Trump. Guterres zároveň všetky strany vyzval, aby jej podmienky „plne dodržiavali“. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.
„Všetci rukojemníci musia byť prepustení dôstojným spôsobom. Musí byť zabezpečené trvalé prímerie. Boje musia raz a navždy skončiť,“ vyhlásil Guterres. Zdôraznil tiež, že do vojnou zničeného Pásma Gazy „musí byť zabezpečený“ okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci.
Generálny tajomník zároveň uviedol, že OSN bude podporovať úplnú realizáciu dohody a je pripravená zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.
„Vyzývam všetky zainteresované strany, aby využili túto významnú príležitosť na vytvorenie dôveryhodnej politickej cesty k ukončeniu okupácie, uznaniu práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie a dosiahnutiu dvojštátneho riešenia, ktoré umožní Izraelčanom a Palestínčanom žiť v mieri a bezpečí,“ dodal Guterres.
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Izrael a Hamas sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktorý predstavil na konci septembra. Tento krok následne potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Hamas či Katar ako jeden zo sprostredkovateľov. Dohodu bude vo štvrtok schvaľovať izraelská vláda a až po tom môže začať jej plnenie, vrátane prepustenia zadržiavaných rukojemníkov a väzňov.
„Všetci rukojemníci musia byť prepustení dôstojným spôsobom. Musí byť zabezpečené trvalé prímerie. Boje musia raz a navždy skončiť,“ vyhlásil Guterres. Zdôraznil tiež, že do vojnou zničeného Pásma Gazy „musí byť zabezpečený“ okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci.
Generálny tajomník zároveň uviedol, že OSN bude podporovať úplnú realizáciu dohody a je pripravená zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy.
„Vyzývam všetky zainteresované strany, aby využili túto významnú príležitosť na vytvorenie dôveryhodnej politickej cesty k ukončeniu okupácie, uznaniu práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie a dosiahnutiu dvojštátneho riešenia, ktoré umožní Izraelčanom a Palestínčanom žiť v mieri a bezpečí,“ dodal Guterres.
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Izrael a Hamas sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktorý predstavil na konci septembra. Tento krok následne potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Hamas či Katar ako jeden zo sprostredkovateľov. Dohodu bude vo štvrtok schvaľovať izraelská vláda a až po tom môže začať jej plnenie, vrátane prepustenia zadržiavaných rukojemníkov a väzňov.