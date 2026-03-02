Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Guterres vyzval Izrael, aby otvoril hraničné priechody s Pásmom Gazy

Na snímke Antonio Guterres. Foto: TASR/AP

Medzi priechodmi, ktoré boli v sobotu uzavreté z bezpečnostných dôvodov, je aj Rafah – jediná brána pre obyvateľov Gazy do vonkajšieho sveta, ktorá nevedie cez Izrael.

New York 2. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v pondelok vyzval Izrael, aby opäť otvoril hraničné priechody v Pásme Gazy, ktoré uzavrel po spoločných útokoch s USA na Irán. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Medzi priechodmi, ktoré boli v sobotu uzavreté z bezpečnostných dôvodov, je aj Rafah – jediná brána pre obyvateľov Gazy do vonkajšieho sveta, ktorá nevedie cez Izrael. Pre pohyb osôb bol opäť otvorený až od 2. februára.

Izraelské orgány uzavreli všetky priechody vrátane Rafahu a pozastavili humanitárne presuny v oblastiach a v blízkosti oblastí, kde sú nasadené izraelské jednotky v Pásme Gazy,“ povedal hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric.

Je absolútne nevyhnutné, aby boli všetky hraničné priechody čo najskôr opäť otvorené. V posledných dňoch boli naši partneri nútení obmedzovať spotrebu paliva a uprednostňovať život zachraňujúce operácie, aj keď len v obmedzenej miere, lebo naše miestne zásoby sa míňajú,“ dodal.

Dujarric doplnil, že v Pásme Gazy síce už sú určité zásoby, ale „keď sú brány zatvorené, samozrejme šetríme na všetkom čo máme, aby nám to vydržalo čo najdlhšie“.
