< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval Izrael, aby zastavil výstavbu na Západnom brehu
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1.
Autor TASR
New York 21. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyzval Izrael, aby zastavil svoj projekt výstavby židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tento projekt podľa Guterresa porušuje medzinárodné právo a je v rozpore s rezolúciami OSN, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Realizácia tohto projektu predstavuje existenčnú hrozbu pre dvojštátne riešenie. Oddelilo by to severný a južný Západný breh Jordánu a mal by vážne dôsledky pre územnú celistvosť okupovaného palestínskeho územia,“ uviedol vo vyhlásení hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.
DPA konštatuje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmieta riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov a rovnako to odmieta aj palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré je vo vojne s Izraelom v Pásme Gazy.
Izrael v stredu definitívne schválil kontroverzný plán na výstavbu židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Nová osada v prípade realizácie oddelí východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu Jordánu. Palestínski predstavitelia aj ľudskoprávne organizácie varujú, že tento krok môže vážne ohroziť plány na vznik budúceho Palestínskeho štátu. Túto výstavbu ešte predošlý štvrtok odobril izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať štátnosť Palestíny.
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ budúceho štátu.
Izrael pristúpil k tomuto kroku po tom, čo viaceré štáty avizovali plán uznať Palestínsky štát v septembri na Valnom zhromaždení OSN.
Izraelský plán odsúdila Palestínska samospráva, ale i britský minister zahraničných vecí David Lammy či jordánsky kráľ Abdalláh II.
„Realizácia tohto projektu predstavuje existenčnú hrozbu pre dvojštátne riešenie. Oddelilo by to severný a južný Západný breh Jordánu a mal by vážne dôsledky pre územnú celistvosť okupovaného palestínskeho územia,“ uviedol vo vyhlásení hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.
DPA konštatuje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmieta riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov a rovnako to odmieta aj palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré je vo vojne s Izraelom v Pásme Gazy.
Izrael v stredu definitívne schválil kontroverzný plán na výstavbu židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Nová osada v prípade realizácie oddelí východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu Jordánu. Palestínski predstavitelia aj ľudskoprávne organizácie varujú, že tento krok môže vážne ohroziť plány na vznik budúceho Palestínskeho štátu. Túto výstavbu ešte predošlý štvrtok odobril izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať štátnosť Palestíny.
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ budúceho štátu.
Izrael pristúpil k tomuto kroku po tom, čo viaceré štáty avizovali plán uznať Palestínsky štát v septembri na Valnom zhromaždení OSN.
Izraelský plán odsúdila Palestínska samospráva, ale i britský minister zahraničných vecí David Lammy či jordánsky kráľ Abdalláh II.