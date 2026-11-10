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Guterres vyzval na dialóg KĽDR a Soulu, Kimova sestra ho skritizovala
Guterres podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica minulý týždeň vyjadril znepokojenie nad možnou eskaláciou na Kórejskom polostrove.
Autor TASR
Soul 10. novembra (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Jo-čong v utorok obvinila generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zo „zaujatého a nezodpovedného postoja“. Reagovala tak na jeho výzvu na obnovenie medzikórejského dialógu. S odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Guterres podľa Kim Jo-čong bez znalosti faktov opakuje „slová provokatérov“ zo Soulu. „Ak má úprimný záujem o zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove, mal by sa zdržať pritakávania pokryteckému postoju Soulu,“ uviedla.
Kim Jo-čong zároveň varovala, že ak vojenské kroky Juhu vyvolajú incident na medzikórejskej hranici, zodpovednosť ponesie aj Guterres. Opevňovanie hranice KĽDR s Južnou Kóreou obhajovala ako „najspravodlivejší, najrozumnejší a riadny výkon práva na sebaobranu“, ktorý neporušuje Chartu OSN.
Guterres podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica minulý týždeň vyjadril znepokojenie nad možnou eskaláciou na Kórejskom polostrove. Pchjongjang a Soul vyzval, aby obnovili komunikačné kanály vrátane tých na vojenskej úrovni a predišli tak nechcenej konfrontácii.
Napätie v medzikórejských vzťahoch prudko vzrástlo po tom, ako v septembri v demilitarizovanej zóne vybuchla mína a zranila troch juhokórejských vojakov. Soul z umiestnenia míny obvinil KĽDR, Pchjongjang to však v liste Bezpečnostnej rade OSN poprel.
Guterres podľa Kim Jo-čong bez znalosti faktov opakuje „slová provokatérov“ zo Soulu. „Ak má úprimný záujem o zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove, mal by sa zdržať pritakávania pokryteckému postoju Soulu,“ uviedla.
Kim Jo-čong zároveň varovala, že ak vojenské kroky Juhu vyvolajú incident na medzikórejskej hranici, zodpovednosť ponesie aj Guterres. Opevňovanie hranice KĽDR s Južnou Kóreou obhajovala ako „najspravodlivejší, najrozumnejší a riadny výkon práva na sebaobranu“, ktorý neporušuje Chartu OSN.
Guterres podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica minulý týždeň vyjadril znepokojenie nad možnou eskaláciou na Kórejskom polostrove. Pchjongjang a Soul vyzval, aby obnovili komunikačné kanály vrátane tých na vojenskej úrovni a predišli tak nechcenej konfrontácii.
Napätie v medzikórejských vzťahoch prudko vzrástlo po tom, ako v septembri v demilitarizovanej zóne vybuchla mína a zranila troch juhokórejských vojakov. Soul z umiestnenia míny obvinil KĽDR, Pchjongjang to však v liste Bezpečnostnej rade OSN poprel.