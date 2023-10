Guterres vyzval na humanitárne prímerie vo vojne Izraela a Hamasu

Peking 18. októbra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres žiadal v stredu okamžité humanitárne prímerie v konflikte medzi Izraelom a palestínskou militantnou skupinou Hamas v pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Guterres na fóre čínskej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (OBOR/BRI) v Pekingu zopakoval svoje "dve naliehavé humanitárne výzvy".



Hamas by podľa neho mal okamžite a bezpodmienečne prepustiť rukojemníkov, ktorých zajal pri svojom útoku na Izrael 7. októbra. Podľa izraelských predstaviteľov uniesli militanti do Gazy najmenej 199 ľudí.



Izrael vyzval, aby okamžite umožnil neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Gazy na pokrytie najzákladnejších potrieb tamojšieho obyvateľstva, z ktorého "drvivú väčšinu tvoria ženy a deti".



Šéf svetovej organizácie tiež delegátom povedal, že útoky Hamasu "nemôžu odôvodniť kolektívne potrestanie Palestínčanov".