Guterres vyzval na koniec vojny na Blízkom východe
Šéf OSN tak urobil vzhľadom na rastúce obete a čoraz ničivejšie celosvetové ekonomické následky.
Autor TASR
New York 25. marca (TASR) – Vojna na Blízkom východe sa dostala „mimo kontrolu“, uviedol v stredu generálny tajomník OSN António Guterres. Kritizoval zároveň strany konfliktu a varoval, že čím dlhšie bude pokračovať, tým viac ľudských a hospodárskych strát si vyžiada. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.
„Tento konflikt prekročil hranice, ktoré si ani samotní lídri nedokázali predstaviť,“ povedal Guterres novinárom. „Svetu horí širšia vojna, narastajúca vlna ľudského utrpenia a hlbší globálny ekonomický šok. Zašlo to priďaleko,“ vyhlásil.
Šéf OSN špecificky vyzval USA a Izrael, ktorých spoločné útoky 28. februára začali vojnu proti Iránu, aby ukončili bojové operácie vzhľadom na rastúce obete a čoraz ničivejšie celosvetové ekonomické následky.
„Môj odkaz Iránu je – prestaňte útočiť na svojich susedov,“ povedal Guterres. Oznámil tiež, že vymenoval francúzskeho diplomata Jeana Arnaulta za svojho osobitného vyslanca, ktorý povedie aktivity OSN v prípade tohto konfliktu a mierového úsilia.
Guterres okrem toho uviedol, že boje medzi Izraelom a libanonským militantnými hnutím Hizballáh nesmú odsúdiť Libanon na rovnaký osud, aký postihol palestínske Pásmo Gazy, zdevastované rokmi konfliktu.
„Model z Gazy sa nesmie zopakovať v Libanone,“ povedal generálny tajomník. „Aj tam sa musí vojna skončiť. Hizballáh musí prestať vykonávať útoky na Izrael. A Izrael musí zastaviť svoje vojenské operácie a údery v Libanone, ktoré najviac postihujú civilistov,“ dodal.
