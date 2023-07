Guterres vyzval na pomoc pre Haiti zmietané násilím gangov

Port-au-Prince 2. júla (TASR) - Medzinárodná pomoc nenaplnila rastúce humanitárne požiadavky Haiti, vyhlásil v sobotu počas návštevy tejto karibskej krajiny generálny tajomník OSN António Guterres. Zároveň vyzval na väčšiu pomoc pre haitskú políciu v jej boji s gangami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Na humanitárnom fronte narastajú potreby, no medzinárodná reakcia nerastie," uviedol Guterres na tlačovej konferencii po stretnutí s haitským premiérom Arielom Henrym.



Šéf OSN s Henrym rokoval o potrebe bezpečnostných zložiek pri tlmení aktivity kriminálnych gangov na Haiti, aby vláda mohla distribuovať humanitárnu pomoc či posilňovať ekonomiku.



"Plne sme sa zhodli na tom, že je potrebné aby medzinárodne spoločenstvo, Bezpečnostná rada OSN a členské krajiny poskytli potrebné sily na to, aby mohla medzinárodná komunita prísť a podporiť haitských policajtov," povedal Guterres.



Šéf OSN ešte v apríli upozornil, že bezpečnostná situácia v haitskom hlavnom meste Port-au-Prince je porovnateľná so situáciu v krajinách s ozbrojeným konfliktom a upozornil, že Haiťania čelia najväčšej humanitárnej kríze za celé desaťročia. Vlani v septembri gangy ešte viac zhoršili humanitárnu situáciu, keď na šesť týždňov zablokovali terminál s palivom, čím zastavili väčšinu ekonomickej činnosti v krajine.



Podľa Guterresa pôsobí na Haiti sedem veľkých koalícii gangov a približne 200 ďalších skupín. Gangy napádajú bezpečnostné zložky a šíria teror napríklad aj ostreľovaním prostriedkov verejnej dopravy či znásilňovaním.



Guterres pritom pred deviatimi mesiacmi navrhol poslať na Haiti "jednotku rýchleho nasadenia", ktorá by pomohla haitským bezpečnostným zložkám. No takáto jednotka tam doteraz vyslaná nebola, keďže nijaká krajina sa nechopila vedenia tejto iniciatívy.



Šéf OSN okrem toho s haitským premiérom rokoval v sobotu aj o nadchádzajúcich voľbách a o krokoch na zaistenie ich dôveryhodnosti. Henry, ktorý sa moci ujal v roku 2021 po vražde prezidenta Jovenela Moiseho, totiž voľby opakovane posúva. Najskôr tak spravil pre zemetrasenie z augusta 2021, pri ktorom zomrelo 2000 ľudí a neskôr sa odvolával na násilie spôsobované gangami. Sľúbil však, že sa úradu vzdá do 7. februára 2024.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) opustilo Haiti vlani približne 73 500 ľudí. Podľa OSN pritom potrebuje humanitárnu pomoc 5,2 milióna Haiťanov, čo je takmer polovica haitskej populácie. OSN požiadala o 720 miliónov dolárov, aby mohla tento rok poskytnúť tejto ostrovnej krajiny pomoc, doteraz sa jej však podarilo získať len 23 percent tejto sumy.