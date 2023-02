Guterres vyzval na mier na Ukrajine

New York 24. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN pri príležitosti roku od vypuknutia ruskej útočnej vojny vyhlásil, že život ľudí na Ukrajine je peklom. Vyzval súčasne na mier a zastavenie ďalšej eskalácie konfliktu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



"Všetci musíme podporiť každé zmysluplné úsilie o ukončenie tohto krviprelievania a konečne dať mieru šancu," apeloval šéf OSN. Upozornil na utrpenie civilistov s tým, že vyše 13 miliónov Ukrajincov utieklo z krajiny alebo bolo vnútorne vysídlených. Humanitárnu pomoc podľa jeho slov potrebuje v súčasnosti na Ukrajine 17,6 milióna ľudí.



Ako ďalej povedal, zaznamenaných bolo už viac než 700 útokov na zdravotnícke zariadenia a 3000 útokov na školy a univerzity.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo vystúpení na zasadnutí BR OSN ocenil neochvejný odpor Ukrajincov voči ruskej útočnej vojne. Poznamenal, že vďaka tomu sa ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nepodarilo dosiahnuť jeho hlavný cieľ "ovládnuť Ukrajinu a jej existenciu ako nezávislého štátu a začleniť ju do Ruska".



Ruské sily usmrtili desaťtisíce ukrajinských mužov, žien a detí a z domovov vyhnali viac ako 13 miliónov ľudí, poznamenal Blinken. Uviedol tiež, že Rusi zničili vyše polovicu ukrajinskej rozvodnej siete a do Ruska zavliekli najmenej 6000 detí z Ukrajiny. "Napriek tomu je zápal Ukrajincov (zvíťaziť) nezlomný a silnejší ako kedykoľvek predtým," dodal Blinken.



Šéf britskej diplomacie James Cleverly kritizoval Putina za to, že z egoistických dôvodov obetuje životy vlastných vojakov. Obsadenie území na východe a juhu Ukrajiny podľa neho poukazuje na imperiálne ambície šéfa Kremľa. Za tie "beznádejné ambície" však každý deň svojím životom zaplatí 800 ruských vojakov, povedal Cleverly. Dodal, že Londýn bude naďalej Kyjev podporovať, pričom táto pomoc "nie je a ani nikdy nebude časovo obmedzená".



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba Bezpečnostnej rade povedal, že Putin "prehrá skôr, ako si myslí", a zopakoval výzvu na vytvorenie osobitného tribunálu s oprávnením stíhať zločin útočnej vojny.



BR OSN zasadá v piatok na úrovni ministrov zahraničných vecí pri príležitosti prvého výročia vojny na Ukrajine. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia podľa denníka The Guardian prerušil úvodnú minútu ticha, na ktorú vyzval šéf ukrajinskej diplomacie Kuleba s cieľom uctiť si "obete (ruskej) agresie".



Po tom, ako sa zúčastnení postavili, začal Nebenzia klopkať do mikrofónu a vyžiadal si slovo. "Postavili sme sa, aby sme si uctili pamiatku všetkých obetí toho, čo sa stalo na Ukrajine od roku 2014. Všetkých, ktorí zahynuli. Všetky životy sú cenné," povedal na margo Rusov, ktorí prišli o život počas konfliktu.