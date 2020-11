Guterres vyzval na otvorenie humanitárnych koridorov pre región Tigraj

New York 21. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok vyzval na otvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov, ktorých postihli boje v severoetiópskom regióne Tigraj. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Sme veľmi znepokojení situáciou v Etiópii," povedal generálny tajomník novinárom v New Yorku. Zároveň varoval pred "dramatickými humanitárnymi dôsledkami, a to aj v susednom Sudáne".



"Žiadame o úplné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a tiež o otvorenie humanitárnych koridorov," dodal Guterres, podľa ktorého etiópske orgány doteraz neprijímali žiadnu formu externej mediácie.



V štáte Tigraj už tretí týždeň pokračuje kontroverzná vojenská operácia, ktorú premiér Abiy Ahmed označil za nevyhnutný krok pre nastolenie práva a poriadku v krajine. Konflikt medzi federálnymi jednotkami a príslušníkmi Ľudového frontu oslobodenia Tigraja (TPLF) si vyžiadal stovky životov na oboch stranách a jeho následkom z Etiópie utieklo 30.000 obyvateľov do susedného Sudánu.



Etiópsky premiér, ktorý je minuloročným laureátom Nobelovej ceny mieru, obvinil TPLF, ktorý bol pri moci počas troch rokov pred jeho nástupom do funkcie v roku 2018, zo snahy o destabilizáciu jeho vlády.



Tigrajci sú etnikom, ktoré tvorí asi päť percent etiópskeho obyvateľstva. Dlhé roky mali v etiópskej politike dominantné postavenie. Ich vplyv zoslabol, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochádzajúci z najväčšieho etiópskeho etnika Oromo.



Abiy po nástupe do funkcie v roku 2018 oznámil rozsiahle politické reformy. Tie mu síce priniesli Nobelovu cenu za mier, ale viedli k marginalizácii TPLF, ktorý dominoval v etiópskej vládnucej koalícii. TPLF neskôr koalíciu opustil a v septembri v štáte Tigraj zorganizoval miestne voľby ako prejav vzdoru proti federálnej vláde.