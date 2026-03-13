< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval na prímerie v Libanone, ktorý bol vtiahnutý do vojny
OSN v piatok spustí naliehavú humanitárnu zbierku na pomoc viac než 800.000 ľuďom, ktorí sú v Libanone zaregistrovaní ako vysídlení.
Bejrút 13. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok vyzval Izrael a militantné proiránske šiitské hnutie Hizballáh na ukončenie vojny v Libanone. Vyjadril sa tak počas svojej návštevy v Bejrúte, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dôrazne vyzývam tieto strany, Hizballáh a Izrael, na prímerie, ktoré zastaví túto vojnu...a umožní Libanonu, aby sa stal nezávislou krajinou, kde budú mať jeho orgány monopol na použitie sily,“ povedal Guterres v 11. deň vojny v Libanone. „Už nie je čas ozbrojených skupín. Teraz je čas silných štátov,“ vyhlásil.
Guterres pricestoval do libanonskej metropoly v piatok na návštevu, ktorá je podľa jeho slov prejavom solidarity s libanonským ľudom. Tvrdí, že Libanon bol vtiahnutý do vojny, ktorú jeho ľudia nechceli viesť.
Generálny tajomník zároveň poznamenal, že táto vojna vypukla v období, keď moslimovia oslavujú ramadán a kresťania majú pôst - čo by mal byť čas pokoja.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán. Prezident Džúzíf Awn hnutie vzápätí obvinil z toho, že pracuje na rozpade štátu.
Izrael pri útokoch na Libanon od 2. marca zabil podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva viac ako 687 ľudí. Osem ľudí prišlo o život a ďalších deväť utrpelo zranenia pri piatkovom izraelskom útoku na juhu Libanonu neďaleko mesta Sidon.
