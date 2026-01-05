< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval na rešpektovanie politickej nezávislosti štátov
Venezuela požiadala o mimoriadne zasadnutie BR OSN, ktoré sa koná v pondelok v sídle OSN v New Yorku.
Autor TASR
New York 5. januára (TASR) — Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyzval na rešpektovanie politickej nezávislosti štátov. Vyjadril tiež obavy z možného zhoršenia nestability vo Venezuele po tom, čo Spojené štáty počas špeciálnej operácie v noci na sobotu zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že Venezuelu budú dočasne „riadiť“ USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Guterres vyzval na „rešpektovanie zásad suverenity, politickej nezávislosti a územnej celistvosti štátov“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v mene generálneho tajomníka OSN prečítala na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN o Venezuele jeho námestníčka Rosemary DiCarlová.
„Som hlboko znepokojený možným prehĺbením nestability v krajine, potenciálnymi dôsledkami pre región a precedensom, ktorý to môže vytvoriť pre spôsob, akým sa utvárajú vzťahy medzi štátmi a v rámci nich,“ uviedol Guterres vo svojom vyhlásení. „Vítam a som pripravený podporiť všetky snahy smerujúce k tomu, aby Venezuelčania našli pokojný spôsob, ako ísť ďalej.“
Generálny tajomník OSN tiež vyjadril obavy z toho, že americká operácia na zadržanie Madura v Caracase nerešpektovala pravidlá medzinárodného práva.
Venezuela požiadala o mimoriadne zasadnutie BR OSN, ktoré sa koná v pondelok v sídle OSN v New Yorku. V rovnaký deň predstúpi Maduro pred súd v New Yorku v súvislosti s obvineniami z „narkoterorizmu“. Maduro tieto obvinenia popiera.
Zástupkyňa Kolumbie na zasadnutí BR OSN kritizoval americkú operáciu ako jasné porušenie suverenity, politickej nezávislosti a teritoriálnej integrity Venezuely. „Za žiadnych okolností neexistuje ospravedlnenie jednostranného použitia sily na spáchanie agresie,“ povedala kolumbijská veľvyslankyňa pri OSN Leonor Zalabata Torresová. Konštatovala, že takéto konanie je závažným porušením medzinárodného práva a Charty OSN.
