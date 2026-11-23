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Guterres vyzval na spoločné pravidlá pre bezpečné používanie AI
Podľa Guterresa by prvým krokom mohla byť dohoda krajín o spoločných bezpečnostných pravidlách, testovaní systémov AI a základných požiadavkách na nezávislý dohľad.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyzval krajiny sveta, aby vytvorili spoločný rámec na obmedzenie rizík spojených s umelou inteligenciou (AI). Do jedného roka by podľa neho mali prijať medzinárodné pravidlá, ktoré budú zahŕňať aj nezávislý dohľad nad AI. Vyhlásil to na konferencii o bezpečnosti AI na Barbadose, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Vyzývam členské štáty, aby koordinovali svoje úsilie a do roka vytvorili inkluzívny medzinárodný rámec založený na spoločných zásadách,“ uviedol Guterres.
Medzinárodná regulácia AI je zatiaľ málo pravdepodobná. Technologické veľmoci, najmä Spojené štáty a Čína, totiž súperia o prvenstvo vo výskume a vývoji tejto technológie, doplnila AFP.
Podľa Guterresa by prvým krokom mohla byť dohoda krajín o spoločných bezpečnostných pravidlách, testovaní systémov AI a základných požiadavkách na nezávislý dohľad.
AFP pripomenula, že v septembri vyzvali na spomalenie vývoja AI šéfovia vplyvných technologických spoločností: Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) a Elon Musk (SpaceX). Naopak, staronový generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang a šéf spoločnosti Meta Mark Zuckerberg podporujú pokračovanie rýchleho rozvoja tejto technológie.
Zásahy regulačných orgánov v USA, kde vývoj AI napreduje najrýchlejšie, sa podľa AFP neočakávajú. Americký prezident Donald Trump v septembri hostil skupinu predstaviteľov technologických spoločností, ktorí sa dohodli na dobrovoľnom dodržiavaní pravidiel bezpečného vývoja AI.
Guterres na konferencii v hlavnom meste Barbadosu, Bridgetowne, upozornil, že súčasné inštitúcie globálneho riadenia odrážajú pomery vo svete v roku 1945 a potrebujú reformu, aby zodpovedali realite. Podľa neho sa to týka OSN, medzinárodného finančného systému aj svetového obchodného systému.
Svojmu nástupcovi, ktorý sa má funkcie ujať začiatkom budúceho roka, chce Guterres odporučiť, aby sa bezpečnosť AI stala prioritou. Účinné zaistenie bezpečnosti AI je podľa Guterresa nevyhnutné na to, aby ľudstvo nestratilo kontrolu nad vlastným svetom.“
„Vyzývam členské štáty, aby koordinovali svoje úsilie a do roka vytvorili inkluzívny medzinárodný rámec založený na spoločných zásadách,“ uviedol Guterres.
Medzinárodná regulácia AI je zatiaľ málo pravdepodobná. Technologické veľmoci, najmä Spojené štáty a Čína, totiž súperia o prvenstvo vo výskume a vývoji tejto technológie, doplnila AFP.
Podľa Guterresa by prvým krokom mohla byť dohoda krajín o spoločných bezpečnostných pravidlách, testovaní systémov AI a základných požiadavkách na nezávislý dohľad.
AFP pripomenula, že v septembri vyzvali na spomalenie vývoja AI šéfovia vplyvných technologických spoločností: Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) a Elon Musk (SpaceX). Naopak, staronový generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang a šéf spoločnosti Meta Mark Zuckerberg podporujú pokračovanie rýchleho rozvoja tejto technológie.
Zásahy regulačných orgánov v USA, kde vývoj AI napreduje najrýchlejšie, sa podľa AFP neočakávajú. Americký prezident Donald Trump v septembri hostil skupinu predstaviteľov technologických spoločností, ktorí sa dohodli na dobrovoľnom dodržiavaní pravidiel bezpečného vývoja AI.
Guterres na konferencii v hlavnom meste Barbadosu, Bridgetowne, upozornil, že súčasné inštitúcie globálneho riadenia odrážajú pomery vo svete v roku 1945 a potrebujú reformu, aby zodpovedali realite. Podľa neho sa to týka OSN, medzinárodného finančného systému aj svetového obchodného systému.
Svojmu nástupcovi, ktorý sa má funkcie ujať začiatkom budúceho roka, chce Guterres odporučiť, aby sa bezpečnosť AI stala prioritou. Účinné zaistenie bezpečnosti AI je podľa Guterresa nevyhnutné na to, aby ľudstvo nestratilo kontrolu nad vlastným svetom.“