Guterres vyzval na vyšetrenie zločinov počas ruskej ofenzívy

New York 22. septembra (TASR) - Generálny tajomník António Guterres vo štvrtok vyzval na vyšetrenie "katalógu krutostí" spáchaných počas ruskej ofenzívy na Ukrajine. Ten zahŕňa, ako priblížil, správy o hromadných popravách, sexuálnom násilí, mučení a inom neľudskom a ponižujúcom zaobchádzaní s civilistami a vojnovými zajatcami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Všetky tieto obvinenia musia byť dôkladne vyšetrené, aby sa zaistilo vyvodenie zodpovednosti," povedal Guterres na úvod zasadnutia Bezpečnostnej Rady OSN v New Yorku.



Páchatelia zverstiev na Ukrajine musia byť podľa slov šéfa OSN súdení spravodlivo v nezávislými súdmi. "Obete a ich rodiny majú právo na spravodlivosť, nápravu a odškodnenie," dodal.



Guterres zároveň vyjadril "hlboké znepokojenie" nad plánmi Ruska uskutočniť tzv. referendá v obsadených častiach Ukrajiny.



Schôdzu BR na úrovni ministrov venovanú vojne na Ukrajine zvolalo Francúzsko, ktoré jej momentálne predsedá. Koná sa v čase, keď v New Yorku prebieha všeobecná rozprava 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.



Na stretnutí boli prítomní aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ako i minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. Ten odmietol stretnutie s Lavrovom medzi štyrmi očami z dôvodu pochybností o ochote Moskvy vážne rokovať o mierovom riešení konfliktu na Ukrajine.



Podľa agentúry DPA prišiel Lavrov na zasadnutie BR OSN zhruba o 90 minút neskôr.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vo svojom prejave k účastníkom zasadnutia Valného zhromaždenia OSN prostredníctvom videonahrávky vyzval na vytvorenie špeciálneho tribunálu, ktorý by vyvodil zodpovednosť voči Rusku za "zločin agresie" proti Ukrajine.