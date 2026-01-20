< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval na zastavenie demolácie ústredia UNRWA v Jeruzaleme
Autor TASR
New York 20. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil demoláciu ústredia Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v štvrti Šajch Džarráh vo východnom Jeruzaleme, s ktorou v utorok začal Izrael. Jeho hovorca označil miesto demolácie za „nedotknuteľné a imúnne“ voči zásahom. Kroky Izraela odsúdila aj Palestínska samospráva, podľa ktorej ide o zámernú eskaláciu voči UNRWA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník vyzýva vládu Izraela, aby okamžite zastavila demoláciu areálu UNRWA v Šajch Džarráh a aby bezodkladne vrátila a obnovila tento areál a ďalšie projekty Organizácii Spojených národov,“ povedal hovorca Guterresa.
Ministerstvo zahraničných vecí Palestínskej samosprávy vo svojom vyhlásení upozornilo na „vážnosť tejto úmyselnej eskalácie namierenej proti UNRWA, ktorá zapadá do rámca systematického zameriavania sa na jej úlohu a mandát OSN a predstavuje pokus o podkopanie medzinárodného systému ochrany palestínskych utečencov“.
Hovorca UNRWA Jonathan Fowler označil konanie Izraela za „bezprecedentný útok proti UNRWA a jej priestorom“. Podľa jeho slov ide o závažné porušenie medzinárodného práva a výsad a imunít OSN.
Demoláciu odsúdilo aj ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie, ktoré zároveň vyjadrilo svoju podporu pre UNRWA „v jej humanitárnej misii pomáhať bratskému palestínskemu ľudu“.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí po začiatku demolácie uviedlo, že „UNRWA-Hamas už ukončila svoje pôsobenie na tomto mieste“. Ozrejmilo, že sa na mieste nenachádza žiaden personál OSN. „Areál nemá žiadnu imunitu a jeho zaistenie izraelskými úradmi sa vykonalo v súlade s izraelským i medzinárodným právom,“ tvrdí rezort vo vyhlásení.
UNRWA poskytuje pomoc a podporu palestínskym utečencom v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Libanone, Jordánsku a Sýrii už viac než 70 rokov. Od 1. mája 1950 funguje ako samostatná agentúra OSN, odlišná od UNHCR, ktorá rieši utečencov globálne.
Agentúra je vystavená kritike zo strany Izraela, ktorý obvinil jej zamestnancov z práce pre palestínske militantné hnutie Hamas. Niektorí z nich sa podľa neho údajne podieľali na útoku militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy, v súčasnosti pozastavená prímerím. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto svoje obvinenia nepreukázal. Izrael zakázal UNRWA pôsobenie na svojom území a fakticky aj v Pásme Gazy.
