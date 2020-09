Guterres žiada zatvorenie zadržiavacích centier pre utečencov v Líbyi

New York 4. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v správe OSN zverejnenej vo štvrtok vyzval na zatvorenie zadržiavacích centier pre utečencov v Líbyi, kde podľa jeho slov dochádza k porušovaniu ľudských práv. Informovala o tom v piatok na svojej internetovej stránke rakúska stanica ORF.



Guterres odsúdil mučenie, únosy a sexuálne násilie, ktorých sa podľa správ očitých svedkov dopúšťajú prevádzkovatelia zadržiavacích stredísk. Tí na utečencov údajne dokonca strieľajú. Migranti sú nútení aj k tomu, aby bojovali v tamojších polovojenských oddieloch.



"Nič nemôže ospravedlniť hrozné podmienky, v ktorých sú v Líbyi zadržiavaní utečenci a migranti," povedal Guterres. Na líbyjské úrady apeloval, aby pri zatváraní zadržiavacích stredísk úzko spolupracovali s OSN.



V líbyjských zadržiavacích centrách sa podľa správy OSN koncom júla nachádzalo viac ako 2780 ľudí, pričom 22 percent z nich tvorili deti.



"Deti by nemali byť za nijakých okolností zadržiavané," vyhlásil Guterres. To podľa jeho slov platí o to viac v prípade, že ide o maloleté osoby bez sprievodu alebo o deti, ktoré sú oddelené od svojich rodičov.



Guterres líbyjské úrady vyzval, aby poskytovali deťom ochranu dovtedy, kým sa nenájde "dlhodobé" riešenie.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.



Táto severoafrická krajina je jednou z hlavných tranzitných trás pre migrantov na ceste do Európy. Ľudskoprávne organizácie už dlhodobo upozorňujú na katastrofálne podmienky v tamojších utečeneckých táboroch a zadržiavanie migrantov v neregulárnych väzniciach.