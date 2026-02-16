< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval na zrušenie opatrenia o pozemkoch na Západnom brehu
Autor TASR
New York 16. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyzval Izrael na zrušenie svojho nového opatrenia, ktoré umožňuje registráciu pozemkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tajomník podľa vyhlásenia jeho hovorcu Stéphana Dujarrica verí, že opatrenie je „destabilizujúce“ a „nezákonné“.
„Toto rozhodnutie by mohlo viesť k zbaveniu Palestínčanov ich majetku a hrozí rozšírením izraelskej kontroly nad územím v tejto oblasti,“ uviedol hovorca vo vyjadrení zverejnenom na internetovej stránke OSN.
Guterres podľa neho vyzýva izraelskú vládu na „okamžité“ zrušenie opatrenia. Konštatoval, že súčasný vývoj oslabuje vyhliadky na riešenie založené na existencii dvoch štátoch.
Šéf OSN okrem toho zopakoval, že všetky izraelské osady na okupovanom Západnom brehu vrátane východného Jeruzalema „a režim s nimi spájaný, nemajú žiadnu právnu platnosť a sú v hrubom rozpore s medzinárodným právom a príslušnými rezolúciami OSN“.
Vyzval preto všetky strany na zachovanie jedinej cesty k trvalému mieru - dvojštátnemu riešeniu v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a medzinárodným právom.
Izraelská vláda v nedeľu po prvý raz od roku 1967 spustila proces registrácie pozemkov na Západnom brehu Jordánu. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí toto opatrenie umožní „transparentné a dôkladné objasnenie nárokov na riešenie právnych sporov“. Ministerstvo objasnilo, že krok je potrebný vzhľadom na nezákonnú registráciu pozemkov v oblastiach kontrolovaných Palestínskou samosprávou.
Palestínske orgány to označili za snahu o faktickú anexiu územia.
Postup Tel Avivu v pondelok skritizovala aj Európska únia, podľa ktorej ide o „novú eskaláciu po nedávnych opatreniach, ktorých cieľom bolo rozšíriť izraelskú kontrolu“. Vyzvala na zrušenie najnovšieho opatrenia a zdôraznila, že anexia je podľa medzinárodného práva nezákonná.
