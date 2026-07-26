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Guterres vyzval na zrušenie všetkých sankcií voči Sýrii
Od zvrhnutia Asada sa podľa OSN do Sýrie vrátilo približne 1,7 milióna utečencov, pričom v rámci krajiny je vysídlených 5,5 milióna Sýrčanov a šesť miliónov ďalších je stále v zahraničí.
Autor TASR
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Damask 26. júla (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v nedeľu na zrušenie všetkých sankcií uvalených na Sýriu počas dlhoročnej vlády zosadeného prezidenta Bašára Asada. Vyjadril sa po dvojdňovej návšteve tejto krajiny, ktorú označil za „zmysluplnú a produktívnu“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Vítam kroky, ktoré zmiernili sankcie a otvorili nové možnosti hospodárskej obnovy, ale všetky tie sankcie musia byť okamžite zrušené,“ vyhlásil Guterres na tlačovej konferencii v Damasku.
Nové sýrske vedenie, ktoré sa ujalo moci v decembri 2024, sa po viac ako 13 rokoch vojny snaží oživiť ekonomiku a obnoviť infraštruktúru a inštitúcie, konštatovala AFP.
Západné krajiny vrátane USA začali rušiť ekonomické sankcie voči Sýrii, investori sú však stále opatrní a Svetová banka odhaduje, že povojnová rekonštrukcia krajiny by si mohla vyžiadal 216 miliárd dolárov.
„Organizácia Spojených národov stojí v tomto kľúčovom momente po boku obyvateľov Sýrie. A prišiel som sem s najdôraznejšou výzvou medzinárodnému spoločenstvu, aby nešetrilo úsilím na podporu Sýrčanov a sýrskej vlády,“ povedal Guterres. „Sýria sa dnes nachádza na križovatke,“ zdôraznil.
Guterres je prvým generálnym tajomníkom OSN, ktorý navštívil Sýriu od roku 2009, keď do krajiny cestoval jeho predchodca Pan Ki-mun. Bolo to dva roky pred začiatkom občianskej vojny, pri ktorej zahynulo viac ako pol milióna ľudí.
„Sýria potrebuje investície do svojich ľudí, svojej ekonomiky a inštitúcií. Sýria potrebuje podporu na obnovenie základných služieb, obnovu infraštruktúry, oživenie zdrojov obživy,“ povedal Guterres. Potrebuje tiež pomoc zameranú na „bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat utečencov a vnútorne vysídlených ľudí“, dodal.
Od zvrhnutia Asada sa podľa OSN do Sýrie vrátilo približne 1,7 milióna utečencov, pričom v rámci krajiny je vysídlených 5,5 milióna Sýrčanov a šesť miliónov ďalších je stále v zahraničí.
„Vítam kroky, ktoré zmiernili sankcie a otvorili nové možnosti hospodárskej obnovy, ale všetky tie sankcie musia byť okamžite zrušené,“ vyhlásil Guterres na tlačovej konferencii v Damasku.
Nové sýrske vedenie, ktoré sa ujalo moci v decembri 2024, sa po viac ako 13 rokoch vojny snaží oživiť ekonomiku a obnoviť infraštruktúru a inštitúcie, konštatovala AFP.
Západné krajiny vrátane USA začali rušiť ekonomické sankcie voči Sýrii, investori sú však stále opatrní a Svetová banka odhaduje, že povojnová rekonštrukcia krajiny by si mohla vyžiadal 216 miliárd dolárov.
„Organizácia Spojených národov stojí v tomto kľúčovom momente po boku obyvateľov Sýrie. A prišiel som sem s najdôraznejšou výzvou medzinárodnému spoločenstvu, aby nešetrilo úsilím na podporu Sýrčanov a sýrskej vlády,“ povedal Guterres. „Sýria sa dnes nachádza na križovatke,“ zdôraznil.
Guterres je prvým generálnym tajomníkom OSN, ktorý navštívil Sýriu od roku 2009, keď do krajiny cestoval jeho predchodca Pan Ki-mun. Bolo to dva roky pred začiatkom občianskej vojny, pri ktorej zahynulo viac ako pol milióna ľudí.
„Sýria potrebuje investície do svojich ľudí, svojej ekonomiky a inštitúcií. Sýria potrebuje podporu na obnovenie základných služieb, obnovu infraštruktúry, oživenie zdrojov obživy,“ povedal Guterres. Potrebuje tiež pomoc zameranú na „bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat utečencov a vnútorne vysídlených ľudí“, dodal.
Od zvrhnutia Asada sa podľa OSN do Sýrie vrátilo približne 1,7 milióna utečencov, pričom v rámci krajiny je vysídlených 5,5 milióna Sýrčanov a šesť miliónov ďalších je stále v zahraničí.