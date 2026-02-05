< sekcia Zahraničie
Guterres vyzval USA a Rusko, aby podpísali novú jadrovú dohodu
Platnosť dohody New START vyprší vo štvrtok, čím sa formálne zrušia viaceré obmedzenia pre jadrové arzenály Moskvy a Washingtonu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 5. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na štvrtok vyzval Spojené štáty a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu. Guterres dodal, že platnosť zmluvy New START sa končí „vo vážnom momente pre medzinárodný mier a bezpečnosť“.
Platnosť dohody New START vyprší vo štvrtok, čím sa formálne zrušia viaceré obmedzenia pre jadrové arzenály Moskvy a Washingtonu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Prvýkrát za viac než polstoročie čelíme svetu bez akýchkoľvek záväzných limitov pre strategické jadrové arzenály Ruskej federácie a Spojených štátov amerických,“ pripomenul Guterres vo vyhlásení.
Generálny tajomník OSN doplnil, že dohoda New START a ďalšie zmluvy o kontrole zbraní výrazne posilnili bezpečnosť všetkých ľudí. „Toto zmarenie desaťročí dosiahnutých úspechov nemohlo prísť v horšom čase – riziko použitia jadrovej zbrane je najvyššie za desaťročia,“ dodal Guterres bez bližších podrobností.
Vyzval preto Washington a Moskvu, aby sa bezodkladne vrátili k rokovaciemu stolu a dohodli nový zmluvný rámec.
Spojené štáty a Rusko spoločne kontrolujú viac ako 80 percent jadrových hlavíc sveta, no nimi uzavreté zmluvy o zbraniach postupne strácajú platnosť.
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002. Dohoda zároveň umožňovala vzájomné inšpekcie arzenálov priamo na mieste. Táto prax bola počas pandémie choroby COVID-19 pozastavená a odvtedy sa k nej zmluvné strany nevrátili.
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri Putin ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce z danej zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť 5. februára 2026 uplynie, ak to isté urobia aj USA. Washington na túto iniciatívu nereagoval.
Zmluva New START bola podpísaná v roku 2010. Ako nedávno upozornila agentúra Reuters, dohodu už nemožno predĺžiť, pretože to bolo možné len raz. Jej pokračovanie na obdobie piatich rokov dohodol Putin s bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom v roku 2021.
Platnosť dohody New START vyprší vo štvrtok, čím sa formálne zrušia viaceré obmedzenia pre jadrové arzenály Moskvy a Washingtonu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Prvýkrát za viac než polstoročie čelíme svetu bez akýchkoľvek záväzných limitov pre strategické jadrové arzenály Ruskej federácie a Spojených štátov amerických,“ pripomenul Guterres vo vyhlásení.
Generálny tajomník OSN doplnil, že dohoda New START a ďalšie zmluvy o kontrole zbraní výrazne posilnili bezpečnosť všetkých ľudí. „Toto zmarenie desaťročí dosiahnutých úspechov nemohlo prísť v horšom čase – riziko použitia jadrovej zbrane je najvyššie za desaťročia,“ dodal Guterres bez bližších podrobností.
Vyzval preto Washington a Moskvu, aby sa bezodkladne vrátili k rokovaciemu stolu a dohodli nový zmluvný rámec.
Spojené štáty a Rusko spoločne kontrolujú viac ako 80 percent jadrových hlavíc sveta, no nimi uzavreté zmluvy o zbraniach postupne strácajú platnosť.
New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môžu obe krajiny rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002. Dohoda zároveň umožňovala vzájomné inšpekcie arzenálov priamo na mieste. Táto prax bola počas pandémie choroby COVID-19 pozastavená a odvtedy sa k nej zmluvné strany nevrátili.
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri Putin ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce z danej zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť 5. februára 2026 uplynie, ak to isté urobia aj USA. Washington na túto iniciatívu nereagoval.
Zmluva New START bola podpísaná v roku 2010. Ako nedávno upozornila agentúra Reuters, dohodu už nemožno predĺžiť, pretože to bolo možné len raz. Jej pokračovanie na obdobie piatich rokov dohodol Putin s bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom v roku 2021.