Guterres vyzval všetky strany v Južnom Sudáne na zloženie zbraní

New York 28. marca (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok vyzval všetky strany v Južnom Sudáne na zloženie zbraní po tom, čo v krajine vzrástli obavy z opätovného rozhorenia občianskej vojny. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Južný Sudán mohol zmiznúť zo svetového radaru, ale nemôžeme dovoliť, aby sa situácia opäť prepadla do priepasti,“ povedal Guterres novinárom. „Lídri v krajine by mali počuť jasnú správu - zložte zbrane. Dajte ľudí v Južnom Sudáne na prvé miesto,“ pokračoval.



Bezpečnostné zložky v stredu v hlavnom meste Džuba zatkli juhosudánskeho viceprezidenta Rieka Machara. Podľa opozície zadržanie dlhoročného rivala prezidenta Salvu Kiira anulovalo mierovú dohodu z roku 2018, ktorá v krajine ukončila občiansku vojnu. Krok odsúdilo mnoho štátov, ako aj Africká únia a Európska únia.



Guterres vyhlásil, že zintenzívňujúce sa boje a politické nepokoje vrátane Macharovho zatknutia zanechali mierovú dohodu „v troskách“. Krajina podľa generálneho tajomníka už beztak zažíva „humanitárnu nočnú moru“ s prípadmi hladomoru, epidémie cholery, utečeneckej krízy a ekonomického kolapsu.



„To, čoho sme svedkami, pripomína občianske vojny z rokov 2013 a 2016, ktoré zabili 400.000 ľudí,“ dodal Guterres, podľa ktorého si región nemôže dovoliť ďalší konflikt.