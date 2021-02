Guterres vyzval zahraničné sily a žoldnierov na odchod z Líbye

New York/Tripolis 17. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok všetky zahraničné sily a žoldnierov v Líbyi, aby opustili krajinu. Uviedol to počas rozhovorov s predstaviteľmi prechodnej vlády tohto vojnou zmietaného severoafrického štátu, informoval hovorca OSN Stéphane Dujarric, ktorého cituje agentúra AFP.



Guterres "sa rozprával osobitne s dezignovaným predsedom prezidentskej rady Muhammadom Júnisom Manfím a s dezignovaným líbyjským premiérom Abdalom Hamídom Dubajbom," uviedol Dujarric.



"Generálny tajomník počas telefonátov zdôraznil podporu OSN pre líbyjské voľby, monitorovanie prímeria a dôležitosť stiahnutia zahraničných síl z krajiny," pokračoval hovorca OSN.



Podľa OSN ešte vlani v decembri pôsobilo v Líbyi približne 20.000 zahraničných vojakov a žoldnierov. Dujarric v utorok uviedol, že OSN nemá informácie o tom, že by začali z krajiny odchádzať.



"Nepočul som nijaké správy o odchode zahraničných síl. Chceme, aby sa to stalo, samozrejme, čo najskôr," dodal.



Gutteres ďalej Manfímu a Dubajbovi zagratuloval a zdôraznil dôležitosť celonárodných volieb, naplánovaných na 24. decembra.



Líbya upadla do chaosu v roku 2011 po zvrhnutí bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Má v súčasnosti dve súperiace vlády - vládu podporovanú OSN v metropole Tripolis a ďalšiu na východe krajiny v meste Tobruk, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.