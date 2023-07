Guterres: Za odstúpenie Ruska od obilnej dohody zaplatia milióny ľudí

New York 17. júla (TASR) - Milióny ľudí, ktoré čelia hladu, "zaplatia" za rozhodnutie Ruska odstúpiť od čiernomorskej obilnej dohody, vyhlásil v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR o tom informuje podľa správ tlačových agentúr DPA a AFP.



Táto dohoda bola podľa šéfa OSN "záchranným lanom pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť a majákom nádeje v problematickom svete". Rusko svojím odstúpením teraz zasadilo úder ľudom v núdzi po celom svete.



"Účasť na tejto dohode je nakoniec voľbou, avšak ľudia na celom svete zápasiaci s ťažkosťami nemajú na výber. Stovky miliónov ľudí čelia hladu a spotrebitelia čelia celosvetovej kríze súvisiacej so životnými nákladmi," uviedol Guterres pre novinárov v sídle OSN v New Yorku.



Guterres vyjadril hlboké sklamanie nad rozhodnutím Ruska, ale dodal, že sa ním nekončia snahy o uľahčenie neobmedzeného prístupu potravín a hnojív z Ruska a Ukrajiny na svetový trh. "Naším cieľom musí byť pokračovanie pri zlepšovaní potravinovej bezpečnosti a globálnej stability cien potravín," uviedol šéf OSN.



"Moje snahy sa aj naďalej sústredia na túto otázku - vzhľadom na nárast ľudského utrpenia, ktoré bude neodvratným dôsledkom tohto dnešného rozhodnutia," povedal Guterres.



Šéf OSN okrem toho vyjadril ľútosť nad tým, že jeho návrh na predĺženie dohody, ktorý zaslal minulý týždeň v liste ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, zostal nevypočutý.



Guterres v liste, ktorého obsah nebol dosiaľ známy, navrhol, aby dcérska spoločnosť hlavnej ruskej poľnohospodárskej banky bola opäť pripojená do celosvetového bankového systému SWIFT.



Činnosť tejto banky totiž brzdia sankcie, pričom Rusko sa dlhodobo sťažuje, že sankcie bránia vývozu ruského obilia a hnojív, čím nie sú splnené jeho podmienky na predĺženie obilnej dohody.



Obilná dohoda, ktorú Rusku a Ukrajine vlani sprostredkovali OSN a Turecko, odblokovala ukrajinské čiernomorské prístavy. Veľká časť ukrajinského obilia pritom smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe.



Dohoda bola od svojho uzavretia niekoľkokrát predlžovaná. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v pondelok oznámil jej pozastavenie. Spravil tak len niekoľko hodín po útoku na most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym, za ktorým je podľa zdroja AFP z ukrajinských bezpečnostných zložiek ukrajinské námorníctvo a ukrajinská tajná služba SBU.



Ak nedôjde k nijakému ďalšiemu vývoju, platnosť obilnej dohody vyprší v pondelok o 23.00 h SELČ.