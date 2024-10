Guterres: Zákaz činnosti UNRWA v Izraeli bude mať ničivé dôsledky

New York 29. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyhlásil, že uplatnenie zákona zakazujúceho pôsobenie Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) na území Izraela "by mohlo mať ničivé dôsledky na okupované palestínske územie". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Neexistuje žiadna náhrada UNRWA," uviedol Guterres vo vyhlásení. "Implementácia týchto zákonov by uškodila riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, mieru a bezpečnosti v celom regióne. Tak, ako som už povedal, UNRWA je nenahraditeľná," zdôraznil. Guterres zároveň oznámil, že na túto záležitosť upozorní aj 193-členné Valné zhromaždenie OSN.



Generálny tajomník OSN už začiatkom tohto mesiaca varoval pred prijatím kontroverzného zákona, pričom argumentoval, že by sa ním zmarili snahy o zmiernenie ľudského utrpenia a napätia v Pásme Gazy, ako aj na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.



Izraelský parlament v pondelok drvivou väčšinou hlasov schválil zákon o zákaze pôsobenia UNRWA na svojom území. Schválilo ho 92 zo 120 členov Knesetu, proti boli desiati poslanci.



UNRWA pritom poskytuje pomoc na palestínskych územiach a palestínskym utečencom v iných štátoch už viac ako sedem desaťročí.