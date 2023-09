Guterres žiada dodržiavanie sankcií OSN voči Severnej Kórei

New York 13. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyzval všetky krajiny, aby dodržiavali sankcie OSN zavedené voči Severnej Kórei. Ruský prezident Vladimir Putin predtým sľúbil spoluprácu vodcovi KĽDR Kim Čong-unovi, pripomína AFP.



"Akákoľvek forma spolupráce akejkoľvek krajiny so Severnou Kóreu musí rešpektovať sankčný režim, ktorý prijala Bezpečnostná rada OSN," povedal Guterres.



Kim Čong-un v stredu navštívil mesto Vladivostok na ruskom Ďalekom východe, kde rokoval s Putinom. Ten v televízii po schôdzke povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje "možnosť" vojenskej spolupráce Ruska so Severnou Kóreou. "Sú tu určité obmedzenia... V rámci existujúcich pravidiel sú možnosti, ktoré si všímame a diskutujeme o nich," povedal.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil rokovania Putina s Kimom za zásadné. Povedal tiež, že Severná Kórea má záujem o spolupracovať s Ruskom v oblasti letectva a dopravy.