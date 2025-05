Guterres žiada Indiu a Pakistan o zmiernenie napätia

New York 5. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v pondelok Pakistan a Indiu, aby zachovali „maximálnu zdržanlivosť“ a zmiernili napätú situáciu. Tá medzi týmito krajinami narastá od 22. apríla, kedy ozbrojenci v spornom regióne Kašmír zabili 26 turistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vzťahy medzi Islamabadom a Naí Dillí sa podľa Guterresa dostali do „bodu varu“. Opätovne odsúdil aprílový útok v Kašmíre a vyzval na postavenie zodpovedných osôb pred súd „dôveryhodnými a zákonnými prostriedkami“.



„Je tiež nevyhnutné - najmä v tejto kritickej hodine - vyhnúť sa vojenskej konfrontácii, ktorá by sa mohla ľahko vymknúť spod kontroly... Teraz je čas na maximálnu zdržanlivosť,“ vyhlásil Guterres.



Bezpečnostná rada OSN má pre túto krízu na žiadosť Pakistanu zasadať ešte v pondelok. V súvislosti so zmiernením napätia sa tiež stupňuje medzinárodný tlak na Naí Dillí aj Islamabad.



India z aprílového útoku obviňuje Pakistan, ktorý to opakovane odmieta. K zodpovednosti za útok sa doposiaľ neprihlásila žiadna ozbrojená skupina.



Obe krajiny už uzavreli svoje vzdušné priestory pre letecké spoločnosti druhej strany. India tiež pozastavila platnosť zmluvy z roku 1960, ktorá upravuje spoločné využívanie vody z rieky Indus a jej prítokov. Vojaci oboch krajín sa od útoku navzájom ostreľujú pozdĺž vzájomnej hranice v rozdelenom Kašmíre. Indický premiér Naréndra Módí dal ozbrojeným silám „úplnú operačnú slobodu pri“ odpovedaní na kroky Pakistanu.