Guterres žiada klimatické kroky a zákaz propagácie fosílnych palív

New York 5. júna (TASR) - Vlády by mali zakázať propagáciu spoločností na fosílne palivá takým istým spôsobom, ako zavádzajú obmedzenia na ďalšie škodlivé výrobky ako tabak. Povedal to v stredu generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý vyjadril znepokojenie s nárastom priemernej globálnej teploty, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.



"Vyzývam všetky spravodajské médiá a technologický spoločnosti, aby prestali prijímať reklamy na fosílne palivá," uviedol Guterres na pôde Národného prírodovedného múzea v New Yorku (American Museum of Natural History - NMNH).



Šéf OSN reagoval na stredajšiu správu Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), podľa ktorej sa priemerná globálna teplota do roku 2028 s pravdepodobnosťou 80 percent zvýši o viac než 1,5 stupňa Celzia, čo bol cieľ klimatickej konferencie v Paríži v roku 2015.



Spoločnosti z oblasti fosílnych palív podľa Guterresových slov celé desaťročia bránia pokroku smerom k energiám, ktoré sú priaznivé ku klíme. Označil ich za "krstných otcov klimatického zmätku" a žiadal zdanenie ich ziskov s cieľom pomôcť finančne pokrývať náklady globálneho otepľovania.



Finančné inštitúcie by mali namiesto toho investovať do obnoviteľných zdrojov energie, povedal Guterres.