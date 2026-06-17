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Guterres žiada medzinárodné spoločenstvo o väčšiu podporu pre Haiti
Haiti dlhodobo sužujú politické, ekonomické a bezpečnostné problémy.
Autor TASR
Port-au-Prince 17. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres počas utorkovej návštevy Haiti vyzval medzinárodné spoločenstvo na prejavenie väčšej podpory pre túto krajinu, ktorú dlhodobo sužujú politické, ekonomické a bezpečnostné problémy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Guterres na Haiti priletel zo susednej Dominikánskej republiky a na platforme X okrem iného zverejnil aj niekoľko fotografií.
„Humanitárna situácia tu je zúfalá, no existujú slabé náznaky nádeje. Môj odkaz pre medzinárodné spoločenstvo: Neodvracajte zrak. Musíme stáť pri Haiti,“ zdôraznil.
„Násilie gangov paralyzuje Haiti, jeho ekonomiku, vzdelávací systém a dodávky pomoci. Situácia sa však môže zmeniť,“ skonštatoval Guterres v ďalšom príspevku na X.
„Dnes som sa stretol so ženami a mužmi z Jednotky na potláčanie gangov. Ich nasadenie predstavuje skutočnú príležitosť na obmedzenie násilia a obnovenie bezpečnosti a istoty,“ dodal.
Haiti je podľa AFP najchudobnejšia krajina na americkom kontinente. Už roky trpí nestabilitou v dôsledku násilia gangov, ktoré sú zodpovedné za vraždy, znásilnenia, rabovanie či únosy.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok oznámil, že násilie gangov na Haiti zapríčinilo tento rok najmenej 2300 úmrtí a došlo tiež k takmer 100 únosom. Tamojších predstaviteľov vyzval, aby bojovali proti rozmáhajúcej sa beztrestnosti.
Bezpečnostná rada (BR) OSN minulý rok schválila novú medzinárodnú jednotku na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilností tamojších zločineckých gangov. Tá má postupne nahradiť Mnohonárodnostné bezpečnostné sily (MSS).
V rámci novej misie nasadia maximálne 5500 príslušníkov - vojakov a policajtov, pričom ich zapojenie sa uskutoční vo viacerých fázach.
Podľa údajov OSN je v tejto krajine s približne 11 miliónmi obyvateľov v súčasnosti tiež takmer 1,5 milióna vysídlených osôb. Viac ako päť miliónov ľudí zároveň čelí vážnej potravinovej neistote.
Guterres na Haiti priletel zo susednej Dominikánskej republiky a na platforme X okrem iného zverejnil aj niekoľko fotografií.
„Humanitárna situácia tu je zúfalá, no existujú slabé náznaky nádeje. Môj odkaz pre medzinárodné spoločenstvo: Neodvracajte zrak. Musíme stáť pri Haiti,“ zdôraznil.
„Násilie gangov paralyzuje Haiti, jeho ekonomiku, vzdelávací systém a dodávky pomoci. Situácia sa však môže zmeniť,“ skonštatoval Guterres v ďalšom príspevku na X.
„Dnes som sa stretol so ženami a mužmi z Jednotky na potláčanie gangov. Ich nasadenie predstavuje skutočnú príležitosť na obmedzenie násilia a obnovenie bezpečnosti a istoty,“ dodal.
Haiti je podľa AFP najchudobnejšia krajina na americkom kontinente. Už roky trpí nestabilitou v dôsledku násilia gangov, ktoré sú zodpovedné za vraždy, znásilnenia, rabovanie či únosy.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok oznámil, že násilie gangov na Haiti zapríčinilo tento rok najmenej 2300 úmrtí a došlo tiež k takmer 100 únosom. Tamojších predstaviteľov vyzval, aby bojovali proti rozmáhajúcej sa beztrestnosti.
Bezpečnostná rada (BR) OSN minulý rok schválila novú medzinárodnú jednotku na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilností tamojších zločineckých gangov. Tá má postupne nahradiť Mnohonárodnostné bezpečnostné sily (MSS).
V rámci novej misie nasadia maximálne 5500 príslušníkov - vojakov a policajtov, pričom ich zapojenie sa uskutoční vo viacerých fázach.
Podľa údajov OSN je v tejto krajine s približne 11 miliónmi obyvateľov v súčasnosti tiež takmer 1,5 milióna vysídlených osôb. Viac ako päť miliónov ľudí zároveň čelí vážnej potravinovej neistote.